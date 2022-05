Ajax-sc Heerenveen ·

19' GOAL Ajax! 1-0



De eerste kans van de avond is direct een goal voor Ajax. Nico Tagliafico ontvangt een goede pass in de zestien meter, en knalt een laag schot in de rechteronderhoek. Er was kort twijfel over of een voorzet van Mazraoui voorafgaand aan de goal niet al achter was geweest, maar na controle van de VAR blijft de goal staan. Ajax is virtueel landskampioen!