Ajax-sc Heerenveen ·

33' GOAL Ajax! 2-0



Ajax is gigantisch aan het jagen deze wedstrijd en wordt daarvoor beloond met de bal. Na een prachtige aanval, met veel 'één keer aanraken' is Steven Berghuis het eindstation. De ontlading is groot bij de Nederlander, die zijn eerste seizoen in Amsterdam speelt. De afgelopen wedstrijden wilde het niet lukken, maar nu is hij mede dankzij zijn goal op weg naar zijn eerste kampioenschap met Ajax.