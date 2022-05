De Roemeense scheidsrechter István Kovács heeft op 25 mei de leiding over de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma, zo maakte de UEFA woensdag bekend.

Kovács wordt tijdens de finale geassisteerd door zijn vaste grensrechters: landgenoten Vasile Marinescu en Mihai-Ovidiu Artene. De Zwitser Sandro Schärer is de vierde official en het VAR-team bestaat uit de Duitsers Marco Fritz, Christian Dingert en Bastian Dankert.

De 37-jarige Kovács fluit sinds 2010 in internationaal verband en had op het EK afgelopen zomer de leiding bij Noord-Macedonië-Nederland (0-3). Dit seizoen leidde hij tien Europese wedstrijden, waarvan Manchester City-Real Madrid in de halve finales van de Champions League de recentste was.

De Roemeen floot één keer eerder in de Conference League. Dat was ook bij een wedstrijd van AS Roma, tegen Zorya Luhansk in de groepsfase (4-0-overwinning voor de ploeg van trainer José Mourinho).

Turpin krijgt leiding over Champions League-finale

Ook de scheidsrechters van de Europa League-finale en de Champions League-finale zijn bekendgemaakt. De Fransman Clément Turpin heeft op 28 mei de leiding bij Liverpool-Real Madrid en de Sloveen Slavko Vincic fluit op 18 mei Eintracht Frankfurt-Rangers FC.

Danny Makkelie floot enkele weken geleden nog de return Real Madrid-Manchester City (3-1), maar kreeg geen finale toegewezen. Voor hem blijft de teller dit seizoen steken op elf Europese wedstrijden.

Bij de vrouwen gaat de Champions League-finale tussen FC Barcelona en Olympique Lyon. Oranje-internationals Lieke Martens (Barcelona), Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola (beiden Lyon) krijgen te maken met de Finse scheidsrechter Lina Lehtovaara.