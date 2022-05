Als Feyenoord er over twee weken in slaagt om de Conference League te winnen, dan worden de Rotterdammers niet gehuldigd op het stadhuis aan de Coolsingel. De gemeente kan vanwege een tekort aan materiaal en personeel de veiligheid in de binnenstad niet garanderen.

"Tot ieders en mijn grote teleurstelling is een huldiging op de Coolsingel praktisch niet haalbaar. Daarom is, in overleg met Feyenoord, als locatie gekozen voor een eerbetoon in De Kuip", zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.

Het gebrek aan personeel is niet alleen een probleem in Rotterdam; de gemeente Amsterdam maakte maandag bekend dat Ajax bij het veroveren van de landstitel geen huldiging op het Museumplein krijgt vanwege een tekort aan beveiligers. De Amsterdammers krijgen een eventuele huldiging eveneens in het eigen stadion.

De spelers van Feyenoord werden na het behaalde kampioenschap in 2017 wel op de Coolsingel gehuldigd. "Het is natuurlijk echt ontzettend jammer dat de traditionele gang van spelers en staf naar het bordes van het stadhuis niet kan worden gemaakt mocht de finale worden gewonnen", zegt Feyenoord-directeur Dennis te Kloese.

"De burgemeester denkt er net zo over, maar heeft ons vandaag heel duidelijk aangegeven dat het onverantwoord zou zijn en dus niet kan. Aan ons dan nu om, als het zo ver komt, straks in en rond De Kuip een dusdanige huldiging te organiseren dat deze voor alle aanwezigen toch een unieke ervaring voor het leven wordt."

De finale van de Conference League tussen Feyenoord en AS Roma wordt op woensdag 25 mei gespeeld in de Albanese hoofdstad Tirana. Het duel staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs.