De FIFA opent een onderzoek naar aanleiding van de klacht van de Chileense voetbalbond over Byron Castillo van Ecuador, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK van eind dit jaar in Qatar. De Chilenen beweren dat de rechtsback in Colombia is geboren en dat hij drie jaar ouder is dan vermeld.

FIFA bevestigt woensdag dat de bond de klacht van Chili heeft ontvangen. De wereldvoetbalbond opent een disciplinair onderzoek naar de mogelijke niet-speelgerechtigdheid van Castillo in acht wedstrijden in de kwalificatie voor het WK.

De voetbalbond van Ecuador is door de FIFA uitgenodigd om zijn kant van het verhaal te vertellen aan de disciplinaire commissie. De Chileense bond wil dat de uitslagen van die acht duels komen te vervallen en dat Ecuador wordt uitgesloten van het WK.

Chili wil de plek van Ecuador op het WK innemen. De achtstefinalist van de WK's in 2010 en 2014 eindigde als zevende in de WK-kwalificatie van Zuid-Amerika en liep zo voor de tweede keer op rij een ticket voor het wereldkampioenschap mis.

"Er zijn talloze bewijzen dat de speler werd geboren in Colombia, in de stad Tumaco, op 25 juli 1995", schreef de Chileense voetbalbond vorige week. "En niet op 10 november 1998, in de Ecuadoraanse stad General Villamil Playas, zoals in zijn papieren staat. Ernstige onregelmatigheden bij de registratie van spelers zijn onaanvaardbaar, zeker als het om een ​​WK gaat. Fair play moet zegevieren op en naast het veld."

Ecuador eindigde als vierde in de WK-kwalificatiepoule van Zuid-Amerika en plaatste zich zo rechtstreeks voor het eindtoernooi in Qatar. Het is de vierde keer in de historie dat 'La Tricolor' mee mag doen aan het WK.