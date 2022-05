Het overlijden van Henk Groot is hard aangekomen bij Louis van Gaal. De bondscoach van het Nederlands elftal was onder de indruk van de oud-spits van Ajax en Feyenoord, die 84 jaar werd.

"Het nieuws heeft me getroffen. Onvermijdelijk gaan mijn gedachten dan terug in de tijd. Toen ik jong was, was hij echt mijn idool", zegt de zeventigjarige Van Gaal woensdag op de website van de KNVB.

"Het mooie is dat hij me in feite naar Ajax heeft gehaald. Toen ik bij RKSV De Meer speelde, was Henk scout van Ajax. Hij zorgde voor een klein contract, waardoor ik voor het B-team van Ajax kon spelen. Toen ik later trainer in Amsterdam werd, heeft hij als scout ook nog deel uitgemaakt van mijn staf."

Van Gaal geeft ook hoog op van de status die Groot als voetballer had. "Als voetballer zie ik parallellen met Johan Cruijff, met wie hij ook nog samenspeelde. Beiden hadden zij een groot aandeel in de landstitels van zowel Ajax als Feyenoord."

Groot overleed woensdag op 84-jarige leeftijd in een verzorgingshuis in Zaandam. Hij speelde in de jaren zestig voor Ajax en kort voor Feyenoord. In 305 officiële duels voor Ajax scoorde de 39-voudig international 207 keer.

Op de topscorerslijst aller tijden van de Amsterdammers moet hij alleen Sjaak Swart, Johan Cruijff en Piet van Reenen voorlaten. Groot is bovendien nog altijd de Ajacied met de meeste competitiegoals in één seizoen: 41. Op de topscorerslijst aller tijden van de Eredivisie staat hij zesde.