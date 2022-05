FC Barcelona-verdediger Ronald Araújo is woensdag ontslagen uit het ziekenhuis. De 23-jarige Uruguayaan verbleef daar sinds dinsdagavond, nadat hij tijdens de thuiswedstrijd tegen RC Celta per ambulance was afgevoerd.

Araújo ging naar de grond nadat hij bij een luchtduel met zijn hoofd tegen dat van ploeggenoot Gavi was gekomen. Nog tijdens de wedstrijd meldde Barcelona dat de verdediger een hersenschudding had opgelopen.

De Spaanse topclub nam daarmee de grootste zorgen weg over Araújo, die er op het veld erg slecht aan toe leek te zijn. Zijn situatie is inmiddels dusdanig verbeterd dat hij het ziekenhuis mag verlaten.

"De aanvullende tests van Araújo hadden een goed resultaat. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. Afhankelijk van zijn herstel wordt bepaald wanneer hij weer kan spelen", meldt Barcelona woensdag in een korte verklaring.

Araújo is dit seizoen basisspeler bij Barcelona. Tot dusver staat de teller in alle competities op 42 wedstrijden en vier doelpunten namens de club van Nederlanders Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong.

Barcelona won de wedstrijd tegen RC Celta mede dankzij een doelpunt van Memphis met 3-1. Pierre-Emerick Aubameyang maakte de andere twee goals voor de ploeg van trainer Xavi. 'Barça' lijkt op weg naar de tweede plaats in La Liga.

Ronald Araújo kwam in aanraking met ploeggenoot Gavi. Foto: Pro Shots

