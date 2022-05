De UEFA heeft Feyenoord woensdag excuses aangeboden voor de miscommunicatie rond de kaartverkoop voor de Conference League-finale tegen AS Roma. De Europese voetbalbond komt de Rotterdammers echter niet tegemoet, omdat de wedstrijd in Tirana inmiddels is uitverkocht.

Feyenoord eiste dinsdag opheldering, nadat de vrije verkoop van 8.500 kaarten al om 12.00 uur van start was gegaan. Op de UEFA-website stond een starttijd van 14.00 uur, wat betekende dat duizenden Feyenoord-fans naast een kaartje grepen.

Volgens de Rotterdamse club wisten de supporters van AS Roma wél dat de verkoop om 12.00 uur van start ging. Het leek er dus op dat zij heel veel kaarten voor de finale in het Albanese Tirana hadden geclaimd.

De UEFA spreekt dat tegen. De bond beweert volgens Feyenoord dat, zoals de bedoeling was, het merendeel van de tickets (89 procent) is gekocht door de lokale bevolking en dat de overige 11 procent door mensen uit in totaal twintig andere landen is aangeschaft.

Feyenoord vroeg de UEFA aanvankelijk om de verkoop opnieuw te doen. "Dit laatste is voor de bond niet aan de orde en Feyenoord ziet, na het inwinnen van advies, geen mogelijkheden dit alsnog af te dwingen", meldt de club woensdag in een verklaring.

Zowel Feyenoord als AS Roma kreeg drieduizend gratis kaarten voor de finale van 25 mei in de Arena Kombëtare, die plaats biedt aan 22.500 toeschouwers. Naast nog zo'n duizend tickets voor sponsoren, partners en familie van de spelers en trainers gingen er 8.500 kaarten in de vrije verkoop.