Liverpool-manager Jürgen Klopp baalt ervan dat Erling Haaland komend seizoen uitgerekend bij concurrent Manchester City zijn carrière vervolgt. De Duitser verwacht dat de Noorse spits bij City aan de lopende band gaat scoren.

"City heeft een heel specifieke speelwijze", begon Klopp dinsdag. "Ik denk dat Erling er snel achter zal komen dat hij alleen al door zich bij de tweede paal op te stellen heel veel doelpunten gaat maken. Dan hoeft hij slechts zijn voet achter de bal te zetten."

Manchester City betaalt naar verluidt zo'n 75 miljoen euro voor Haaland, die dit seizoen geregeld met blessures kampte. "Maar als hij fit is, is hij echt een beest", reageerde de oud-trainer van Borussia Dortmund. "Helaas is dit een heel goede aankoop."

De transfer van de 21-jarige Noor werd dinsdag bekendgemaakt, enkele uren voordat Liverpool met 1-2 won bij Aston Villa en zo de druk bij koploper Manchester City legde. De ploeg van manager Josep Guardiola komt woensdag in actie tegen Wolverhampton Wanderers.

"We blijven jagen als gekken", zei Klopp. "Ik heb de jongens gevraagd om mijn denkwijze te volgen. We moeten steeds gewoon alleen maar bezig zijn met het winnen van onze eerstvolgende wedstrijd. Dan verspillen we ook geen onnodige energie."

Momenteel staan Liverpool en Manchester City qua punten gelijk, maar hebben 'The Citizens' een beter doelsaldo (65 om 68). Na de huidige speelronde staan er voor beide ploegen nog twee competitiewedstrijden op het programma.

