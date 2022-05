Art Langeler gaat per volgend seizoen aan de slag als hoofd voetbalontwikkeling bovenbouw bij FC Groningen. De oud-trainer van PEC Zwolle gaat die functie combineren met het bondscoachschap van Curaçao.

Een maand geleden werd al bekend dat Langeler bondscoach van Curaçao zou worden. Hij gaat daar samenwerken met Guus Hiddink, die als technisch directeur van de Curaçaose voetbalbond is aangesteld.

In zijn nieuwe functie bij FC Groningen, waar hij fulltime aan de slag gaat, moet de 51-jarige Langeler voor onder meer een goede doorstroming van talenten naar het eerste elftal zorgen.

"Art heeft zijn sporen in het betaald voetbal verdiend en diverse voorname posities bekleed in het traject van opleiden. Het is mooi dat hij gelooft in onze visie en manier van werken", zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, over Langeler.

Langeler leidde PEC Zwolle als trainer in 2012 naar promotie naar de Eredivisie. Hij keerde begin dit seizoen terug bij de 'Blauwvingers', maar dat werd geen succes. In november besloot de Gelderlander te stoppen bij de huidige hekkensluiter.

Tussen zijn twee PEC-periodes in was Langeler achtereenvolgens hoofd jeugdopleiding bij PSV, assistent-coach bij Oranje onder 20, interim-bondscoach van Jong Oranje en directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB.