Voormalig Ajax- en Feyenoord-spits Henk Groot is overleden. De tweevoudig topscorer van de Eredivisie, die naam maakte in de jaren zestig, is 84 jaar oud geworden.

Groot speelde gedurende het grootste deel van zijn loopbaan (tussen 1959 en 1963 en van 1965 tot 1969) voor Ajax. Tussendoor kwam hij twee seizoenen uit voor Feyenoord.

Namens beide clubs scoorde Groot aan de lopende band. Voor Ajax kwam hij in 305 officiële wedstrijden tot 207 doelpunten, waarvan hij het merendeel tijdens zijn eerste periode maakte. Alleen Sjaak Swart, Johan Cruijff en Piet van Reenen scoorden vaker in het shirt van de Amsterdammers.

Bovendien is Groot nog altijd de Ajacied met de meeste competitiedoelpunten in één seizoen. In de jaargang 1960/1961 kwam hij tot liefst 41 treffers, nadat hij een seizoen eerder met 37 goals ook al Eredivisie-topscorer was geworden.

In 1963 liet Groot zich uit onvrede over een afgeketste transfer naar Italië op de transferlijst zetten, waarna Ajax hem aan rivaal Feyenoord verkocht. Namens de Rotterdammers maakte de spits 34 doelpunten in 54 wedstrijden. In 1969 moest Groot zijn loopbaan op 31-jarige leeftijd beëindigen wegens een knieblessure.

Henk Groot in 1968 in actie namens Ajax. Henk Groot in 1968 in actie namens Ajax. Foto: Nationaal Archief

Slechts vijf Eredivisie-spelers scoorden vaker dan Groot

Groot eindigde op een totaal van 194 Eredivisie-doelpunten, waarmee hij de zesde plek op de eeuwige ranglijst bezet. Alleen Willy van der Kuijlen (311 goals), Ruud Geels (265), Cruijff (215), Kees Kist (212) en Tonny van der Linden (204) scoorden vaker.

Groot werd in totaal vier keer kampioen met Ajax. Eén keer pakte hij de landstitel met Feyenoord. Met beide clubs werd hij ook bekerwinnaar. In 1969, vlak voor het einde van zijn carrière, verloor hij met Ajax de Europacup I-finale van AC Milan (4-1).

Verder kwam Groot tot 39 interlands en twaalf doelpunten namens het Nederlands elftal. Hij speelde nooit een WK of EK, doordat Oranje zich in die periode niet kwalificeerde.