ADO-middenvelder Sem Steijn heeft geen spijt van zijn manier van juichen na zijn openingstreffer in de play-offwedstrijd op bezoek bij NAC (1-2). Zijn vader Maurice Steijn stapte vorig jaar op bij de club uit Breda vanwege bedreigingen aan het adres van hem en zijn gezin.

"Er kwamen een hoop emoties van vorig jaar los", zei de twintigjarige Steijn na afloop van het duel in het Rat Verlegh Stadion. Na zijn goal stond hij met zijn armen gespreid voor de fanatieke Bredase aanhang en wees hij naar zijn achternaam op het ADO-shirt.

"Zoete wraak", noemde Steijn zijn actie. Zijn vader werd in zijn periode als trainer van NAC bedreigd in een periode met teleurstellende resultaten. Vanwege de bedreigingen werd het huis van de trainer bewaakt en sliepen zijn kinderen tijdelijk niet thuis. Vader Steijn is inmiddels werkzaam bij Sparta Rotterdam.

"Ik probeer mijn carrière en die van mijn vader altijd los van elkaar te zien", vervolgde de middenvelder. "Maar vorig jaar nam hij het toch mee naar huis. Dit deed ik voor de hele familie Steijn. Het is niet normaal hoe het destijds is gegaan."

"Ik blijf ook een mens en dan komen dit soort emoties los", zei Steijn, die tijdens het duel zijn middelvinger omhoog stak richting het NAC-publiek. "Toen ik in de kleedkamer kwam, dacht ik wel: wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Handig is het niet, maar ik heb geen spijt."

Mede door de treffer van Steijn legde ADO Den Haag met de 1-2-zege de basis voor een plek in de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie. De return in Den Haag staat zaterdag om 16.30 uur op het programma.