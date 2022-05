De clubleiding van NEC heeft er spijt van dat ze clubicoon Édgar Barreto niet eerder duidelijkheid over zijn toekomst heeft gegeven. De 37-jarige Paraguayaan hoorde maar niets over een mogelijk nieuw contract en besloot dinsdag dat hij na dit seizoen stopt.

"Ik snap heel goed dat de irritatie hoog zit bij hem. De communicatie had beter moeten zijn. We hebben daarin de slag gemist. Dit is echt niet hoe NEC wil zijn richting clubiconen", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik, die dinsdag lang met Barreto sprak, tegen de Gelderlander.

"Wij hadden zo onze redenen om te wachten met het geven van duidelijkheid aan Edgar. Maar we realiseren ons nu dat er op die manier veel onzekerheid is ontstaan bij hem en zijn familie. Dat hadden we moeten voorkomen."

De ervaren Barreto, die momenteel een knieblessure heeft, is bezig aan zijn tweede NEC-periode. De publiekslieveling keerde er in de zomer van 2020 terug, nadat hij tussen 2003 en 2007 ook al voor de club uit Nijmegen had gespeeld.

NEC, dat niet van plan was om het contract met Barreto te verlengen, hoopt dat de 55-voudig international nu zijn trainerscarrière bij de club start. "Hij heeft gezegd dat hij daarover gaat nadenken", aldus Van Schaik. "Ik ben ervan overtuigd dat hij onderdeel blijft van deze club. We hebben een goed gesprek gevoerd. We omhelsden elkaar na afloop."

Er staan dit seizoen nog twee wedstrijden op het programma voor NEC, dat zich nog voor de play-offs om Europees voetbal kan plaatsen. Woensdag is PSV de tegenstander in Eindhoven en zondag komt Fortuna Sittard naar Nijmegen.