In de laatste twee Eredivisie-speelrondes wordt gestreden om het kampioenschap, de vierde plaats, de play-offs voor Europees voetbal én handhaving. Een overzicht van de stand van zaken.

Ajax kan titel woensdag binnenhalen

De kampioensrace lijkt in het voordeel van Ajax te gaan worden beslist. De Amsterdammers behielden in de vorige speelronde - ze speelden met 2-2 gelijk bij AZ en zagen concurrent PSV in de slotminuut met dezelfde cijfers gelijkspelen tegen Feyenoord - een gat van vier punten.

Het betekent dat een thuisoverwinning op sc Heerenveen woensdagavond hoe dan ook volstaat voor de 36e landstitel in de clubhistorie. Bij een gelijkspel of nederlaag moet Ajax afwachten wat PSV tegelijkertijd thuis tegen NEC doet.

Als Ajax punten verspeelt en PSV wint, dan komt alles aan op de laatste speelronde. Daarin gaat de koploper uit Amsterdam op bezoek bij nummer zes Vitesse en speelt PSV een uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat PEC Zwolle.

Stand in titelstrijd 1. Ajax 32-79 (+74)

2. PSV 32-75 (+42)

Wordt FC Twente of AZ vierde?

Achter de traditionele top drie - Feyenoord zal derde worden - gaat de strijd om de vierde plek tussen FC Twente en AZ. Die positie geeft aan het einde van de rit recht op deelname aan de derde voorronde van de Conference League.

Het gat tussen Twente en AZ is momenteel twee punten in het voordeel van de Enschedeërs, die woensdag thuis tegen het dolende FC Groningen spelen en het seizoen zondag afsluiten met een uitwedstrijd tegen Feyenoord. AZ treft FC Utrecht (uit) en RKC Waalwijk (thuis).

FC Twente kan hoe dan ook terugkijken op een goed seizoen. De landskampioen van 2010 is op weg naar de hoogste eindnotering sinds 2014, toen als derde werd geëindigd. Sindsdien beleefde de club een aantal moeizame jaren, met onder meer degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie tot gevolg.

Stand in strijd om vierde plek 4. FC Twente 32-62 (+14)

5. AZ 32-60 (+22)

Heerenveen leidt de dans om plaats acht

Vitesse en FC Utrecht zijn, samen met FC Twente of AZ, zeker van een plek bij de nummers vijf tot en met acht en daarmee deelname aan de play-offs. Daarin staat een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League op het spel.

In de laatste twee Eredivisie-speelrondes ligt de strijd om de achtste plek nog helemaal open. Die positie is momenteel in handen van sc Heerenveen, maar ook NEC, FC Groningen, Go Ahead Eagles, SC Cambuur en Heracles Almelo maken nog kans.

Het gat tussen nummer acht Heerenveen en nummer dertien Heracles is vier punten. Op de slotdag staan met Heerenveen-Go Ahead en Groningen-Cambuur twee rechtstreekse duels tussen concurrenten op het programma.

Stand in strijd om achtste plek 8. sc Heerenveen 32-38 (-10)

9. NEC 32-38 (-12)

10. FC Groningen 32-36 (-10)

11. Go Ahead Eagles 32-36 (-11)

12. SC Cambuur 32-35 (-18)

13. Heracles Almelo 32-34 (-12)

Bloedstollende degradatiestrijd

Onder in de Eredivisie zijn RKC Waalwijk, Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam, Willem II en PEC Zwolle de clubs die zich de meeste zorgen moeten maken over degradatie. De nummers zeventien én achttien degraderen, terwijl de nummer zestien play-offs moet spelen.

De onderste twee posities zijn momenteel in handen van Willem II (zeventiende) en PEC (laatste). Sparta bezet de play-offplek. Met Sparta-PEC staat er woensdag voor beide clubs een alles-of-nietswedstrijd op het programma.

Wint Sparta het onderlinge duel, dan is PEC gedegradeerd en komt de bekerwinnaar van 2014 voor het eerst sinds het seizoen 2011/2012 weer op het tweede niveau uit. Voor de overige degradatiekandidaten is het korter geleden dat ze in de Keuken Kampioen Divisie speelden.

Stand in degradatiestrijd 14. RKC Waalwijk 32-32 (-15)

15. Fortuna Sittard 32-32 (-31)

16. Sparta Rotterdam 32-29 (-22)

17. Willem II 32-29 (-28)

18. PEC Zwolle 32-27 (-23)

Speelronde 33 (woensdag, 20.00 uur) Ajax-sc Heerenveen

PSV-NEC

Go Ahead Eagles-Feyenoord

FC Twente-FC Groningen

FC Utrecht-AZ

Fortuna Sittard-Vitesse

RKC Waalwijk-Heracles Almelo

SC Cambuur-Willem II

Sparta Rotterdam-PEC Zwolle