FC Barcelona heeft dinsdagavond in La Liga mede dankzij doelpunt van Memphis Depay een 3-1-overwinning geboekt op RC Celta. De zege werd echter overschaduwd door een zware blessure van Ronald Araújo, die na een botsing met ploeggenoot Gavi in elkaar zakte en per ambulance van het veld werd vervoerd.

Barcelona meldde nog tijdens de wedstrijd dat Araújo een hersenschudding had opgelopen en in het ziekenhuis verder werd onderzocht. Daarmee nam de club in ieder geval de eerste zorgen over de toestand van Araújo weg, omdat hij er op het veld erg slecht aan toe leek te zijn.

De 23-jarige Araújo ging naar de grond na een ongelukkige botsing met Gavi. Beide spelers klapten met hun hoofd tegen elkaar in een poging de bal te koppen. Opvallend genoeg liep Araújo kort na dat moment nog over het veld, maar na een aantal seconden ging hij alsnog neer.

Araújo werd geruime tijd behandeld door medisch personeel en uiteindelijk in een ambulance gedragen, die naar de middenstip was gereden. De brancard waar de verdediger op lag klapte echter niet goed in, waardoor het oponthoud nog langer duurde. Uiteindelijk lag het spel ruim tien minuten stil.

Memphis Depay noteerde tegen Celta zijn twaalfde doelpunt van het seizoen.

Memphis noteert twaalfde doelpunt van seizoen

Tijdens de behandeling van Araújo stond de 3-1-eindstand al op het scorebord. Memphis schoot de bal na een half uur van ruim tien meter ongedekt binnen, na goed voorbereidend werk van Ousmane Dembélé, die op de rechterflank was opgekomen. Voor Memphis was het zijn twaalfde doelpunt van het seizoen.

Pierre-Emerick Aubameyang maakte er vlak voor rust 2-0 van en direct na de onderbreking zorgde de Gabonees ook voor de 3-0. Bij de 2-0 schoot hij al vallend raak met links, bij de 3-0 schoof hij de bal met rechts binnen. Ook bij de 3-0 was Dembélé de aangever. Iago Aspas deed nog wat terug, maar na een rode kaart voor de Colombiaan Jeison Murillo van Celta werd het niet meer spannend.

Memphis werd na ruim een uur gewisseld voor Ansu Fati. Frenkie de Jong speelde wel de hele wedstrijd, terwijl Luuk de Jong in de slotfase inviel voor Aubameyang.

Door de zege vergrootte Barça het gat met nummer drie Sevilla tot zeven punten. Sevilla speelt woensdag thuis tegen Real Mallorca. Real Madrid is al zeker van de titel in La Liga.

