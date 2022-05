Liverpool heeft dinsdag een belangrijke overwinning in de Premier League geboekt. De ploeg van manager Jürgen Klopp won in Birmingham moeizaam met 1-2 van Aston Villa en kwam daardoor in punten gelijk met Manchester City.

City, dat woensdag op bezoek bij Wolverhampton Wanderers weer kan uitlopen op Liverpool, geniet nog wel een iets beter doelsaldo dan 'The Reds'. Na de wedstrijden van woensdag zijn er nog twee speelrondes te gaan in de Premier League.

Liverpool kwam in Birmingham al in de vierde minuut op achterstand door een doelpunt van Douglas Luiz. Doelman Alisson Becker redde in eerste instantie nog knap op een kopbal van de Braziliaan, maar uit de rebound moest hij het antwoord schuldig blijven.

Amper twee minuten na het openingsdoelpunt stond het alweer gelijk op Villa Park. Een voorzet van Virgil van Dijk belandde via de hand van Villa-doelman Emiliano Martínez bij Joël Matip, die van dichtbij kon binnenwerken.

Mané kroont zich tot matchwinner met fraaie kopbal

Halverwege de tweede helft kroonde Sadio Mané zich tot matchwinner. Uit de tegenstoot gaf Luis Díaz perfect voor op de Senegalees, die met een knappe kopbal voor de 1-2 zorgde.

In de slotfase kreeg Villa nog genoeg kansen om de stand gelijk te trekken, maar de bezoekers bleven met veel moeite overeind. Dat kwam vooral door Alisson, die met een aantal uitstekende reddingen voorkwam dat de 2-2 nog binnenviel.

Liverpool mag dankzij de zege nog altijd hopen op het winnen van de zogeheten 'quadruple'. 'The Reds' staan in de finale van de FA Cup en de Champions League. De League Cup werd eerder dit seizoen al gewonnen.

