ADO Den Haag heeft dinsdag een late overwinning geboekt op NAC Breda in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Mede door een treffer van ADO-middenvelder Sem Steijn, de zoon van trainer Maurice Steijn die vorig jaar bij NAC vertrok na bedreigingen, werd het 1-2.

De twintigjarige Steijn schoot in de 34e minuut op overtuigende wijze uit de rebound binnen en zette ADO zo op voorsprong. Bij het juichen wees hij naar zijn naam op de achterkant van zijn shirt, tot groot ongenoegen van het thuispubliek. De rest van het duel kon Steijn rekenen op een fluitconcert wanneer hij aan de bal was.

Maurice Steijn stapte bijna een jaar geleden op als coach van NAC nadat hij en zijn familie werden bedreigd door supporters van NAC. Aanleiding was een machtsstrijd die gaande was bij de club uit Breda.

ADO kon de voorsprong lang vasthouden, maar zag de thuisploeg een kwartier voor tijd op spectaculaire wijze gelijkmaken. Mario Bilate bleef sterk aan de bal en legde af op Michaël Maria, die met een hard schot in de kruising schoot.

Het heenduel leek te gaan eindigen in een gelijkspel, maar in blessuretijd slaagde ADO er toch nog in om de overwinning veilig te stellen. Met wat geluk belandde de bal bij Sacha Komljenovic, die zichzelf op zijn negentiende verjaardag een cadeau gaf in de vorm van een doelpunt.

De return tussen beide ploegen in Den Haag staat zaterdag om 16.30 uur op het programma. Dinsdagavond om 21.00 uur wordt ook nog het play-offduel tussen Excelsior en Roda JC afgewerkt.