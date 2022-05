ADO Den Haag heeft dinsdag een late overwinning geboekt op NAC Breda in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Mede door een treffer van ADO-middenvelder Sem Steijn, de zoon van trainer Maurice Steijn die vorig jaar bij NAC vertrok, werd het 1-2. Later op de avond gaf Excelsior in Rotterdam een 2-0-voorsprong weg tegen Roda JC: 2-2.

De twintigjarige Steijn schoot in de 34e minuut op overtuigende wijze uit de rebound binnen en zette ADO zo op voorsprong. Bij het juichen wees hij naar zijn naam op de achterkant van zijn shirt, tot groot ongenoegen van het thuispubliek. De rest van het duel kon Steijn rekenen op een fluitconcert wanneer hij aan de bal was.

Maurice Steijn stapte bijna een jaar geleden op als coach van NAC, omdat hij en zijn familie zouden zijn bedreigd door supporters van de Brabantse club. Steijn was destijds met clubicoon en toenmalig technisch directeur Ton Lokhoff verwikkeld in een machtsstrijd bij NAC, wat kwaad bloed zette bij de fans.

ADO kon de voorsprong lang vasthouden, maar zag de thuisploeg een kwartier voor tijd op spectaculaire wijze gelijkmaken. Mario Bilate bleef sterk aan de bal en legde af op Michaël Maria, die met een hard schot in de kruising schoot.

Het heenduel leek te gaan eindigen in een gelijkspel, maar in blessuretijd slaagde ADO er toch nog in om de overwinning veilig te stellen. Met wat geluk belandde de bal bij Sacha Komljenovic, die zichzelf op zijn negentiende verjaardag een cadeau gaf in de vorm van een doelpunt.

De return tussen beide ploegen in Den Haag staat zaterdag om 16.30 uur op het programma.

Nathan Tjoe-A-On baalt nadat zijn ploeg een 2-0-voorsprong heeft weggegeven. Nathan Tjoe-A-On baalt nadat zijn ploeg een 2-0-voorsprong heeft weggegeven. Foto: Pro Shots

Excelsior geeft ruime voorsprong weg tegen Roda JC

Roda JC verschafte zich een goede uitgangspositie in de strijd om een plek in de tweede ronde van de play-offs. Dylan Vente en Stefano Marzo waren respectievelijk in de 67e en 68e minuut trefzeker voor Roda, waarmee een 2-0-achterstand werd weggepoetst.

Voormalig Feyenoorder Vente scoorde met een fraai schot van afstand. Excelsior had in de negende minuut de leiding genomen via Kenzo Goudmijn en Thijs Dallinga had er vlak voor rust uit een penalty 2-0 van gemaakt.

Roda JC eindigde in het reguliere seizoen als vijfde, Excelsior als zesde. De return in Kerkrade is zaterdag. De winnaar van de confrontatie speelt in de volgende ronde tegen de nummer zestien van de Eredivisie.