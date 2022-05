Feyenoord heeft de UEFA dinsdag om opheldering gevraagd over de verkoop van duizenden kaarten voor de finale van de Conference League tegen AS Roma op 25 mei in Tirana. De vrije verkoop van duizenden kaarten ging dinsdag om 12.00 uur van start zonder dat de Rotterdammers daarvan op de hoogte waren.

Volgens Feyenoord wisten de supporters van AS Roma daar wel van en lijkt het erop dat zij heel veel kaarten voor de finale hebben geclaimd. "Als dat het geval is, is dat onacceptabel", laat een woordvoerder van Feyenoord weten.

"Wij waren er zeer onaangenaam door verrast en hebben gelijk contact opgenomen met de UEFA. De voetbalbond zegt het te gaan onderzoeken en komt erop terug."

Feyenoord kreeg net als AS Roma drieduizend gratis kaarten voor de eindstrijd in de Arena Kombëtare in de Albanese hoofdstad, die plaats biedt aan 22.500 toeschouwers.

Naast nog zo'n duizend kaarten die de clubs konden kopen en die volgens Feyenoord bestemd zijn voor sponsoren, partners en familie van de spelers en trainers, gingen er om 12.00 uur 8.500 tickets in de vrije verkoop, meldde de UEFA op de website.

"Tot onze verrassing", zegt de woordvoerder van Feyenoord. "Dat de UEFA de andere kaarten in de verkoop gooit is prima, maar dan moet iedereen gelijke kansen krijgen om ze te kopen."

Foto: ANP

Finale Conference League volgend seizoen in Praag

De UEFA maakte dinsdag ook bekend dat de finale van de Conference League volgend seizoen in Praag wordt gespeeld. De datum voor de eindstrijd is 7 juni. Het stadion van Slavia Praag, het Sinobo-stadion, biedt plaats aan iets meer dan twintigduizend toeschouwers.

Feyenoord speelde dit seizoen twee keer in het Sinobo-stadion. In de groepsfase werd het 2-2 en in de kwartfinales won Feyenoord met 3-1 in de Tsjechische hoofdstad. Dit jaar wordt de Conference League voor het eerst gehouden.