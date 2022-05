PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder leeft met vertrouwen toe naar het voorlaatste Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam. Bij een nederlaag op Het Kasteel kan zijn ploeg degradatie niet meer afwenden.

"Het wordt een cruciale alles-of-nietswedstrijd", beseft Schreuder. "De groep weet waar het om gaat en wat er verwacht wordt. Het wordt zaak om hetzelfde niveau als afgelopen zaterdag op de mat te leggen."

Afgelopen weekend speelde PEC in eigen huis met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Daarvoor speelden de 'Blauwvingers' verdienstelijk tegen Ajax (3-0-nederlaag), na twee zeges op een rij, op AZ (2-1) en RKC Waalwijk (0-2).

PEC leek halverwege de competitie al afgeschreven, maar in de tweede seizoenshelft presteert de ploeg van Schreuder aanzienlijk beter. Voor de winterstop werd er slechts één keer gewonnen, na de winterstop al zes keer.

"We leven sinds de winterstop al met deze spanning en weten daar prima mee te dealen. Het zelfvertrouwen is daarbij zeker aanwezig, gezien de resultaten na de winterstop kan dat ook niet anders", aldus Schreuder.

Bij een nederlaag tegen Sparta degradeert de ploeg uit Zwolle direct, want dan is het op de slotdag van de competitie niet meer mogelijk om van de onderste twee plekken vandaan te komen. Sparta-PEC begint woensdag om 20.00 uur, net als de andere acht wedstrijden in de Eredivisie.