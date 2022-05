Het is onzeker of Joey Veerman woensdag kan meedoen bij PSV in de thuiswedstrijd tegen NEC. De middenvelder kampt met een lichte kuitblessure na het uitduel van zondag met Feyenoord (2-2).

"Hij was in staat de wedstrijd uit te spelen, maar heeft naderhand wat last gekregen", aldus trainer Roger Schmidt over Veerman, die in De Kuip een tik tegen zijn kuit had gekregen.

De al langer geblesseerde spelers Ryan Thomas, Olivier Boscagli, Yorbe Vertessen, Phillipp Mwene en Armando Obispo keren volgens de trainer dit seizoen niet meer terug.

Schmidt wil het seizoen afsluiten met twee overwinningen. De club uit Eindhoven heeft vier punten minder dan koploper Ajax en maakt alleen nog kans op de titel als Ajax woensdag niet wint van Heerenveen en het zelf wint van NEC.

"Het is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, dat is altijd een speciaal duel", keek de coach vooruit. "Voor nu focussen we ons op het zo goed mogelijk afsluiten van dit seizoen. Voor de fans zou het mooi zijn als we hen ook nog eenmaal kunnen trakteren op een aantrekkelijke thuiswedstrijd. NEC zal zich niet makkelijk gewonnen gegeven. Zij hebben de punten hard nodig in de strijd om Europees voetbal."

PSV-trainer Roger Schmidt geeft tegen NEC mogelijk een aantal jonge spelers de kans. Foto: Pro Shots

Schmidt gaat mogelijke jonge spelers kans geven

Hoewel hij het niet hardop uitsprak, lijkt Schmidt de hoop op de titel te hebben opgegeven. De coach, die aan het einde van het seizoen vertrekt bij PSV, ruimt in de wedstrijd tegen NEC mogelijk plek in voor enkele jonge spelers.

"Vanuit Jong PSV sluiten Johan Bakayoko, Mathias Kjølø, Dennis Vos en Jenson Seelt aan", meldde Schmidt. "Wellicht is het een mooie mogelijkheid om hen speelminuten te gunnen. Het is belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen, ook met het oog op de komende seizoenen."

PSV-NEC begint net als alle andere wedstrijden in de Eredivisie woensdag om 20.00 uur. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

