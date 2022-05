Adrie Poldervaart is vanaf komende zomer de nieuwe trainer van De Graafschap. De Zuid-Hollander tekent voor twee seizoenen bij de Keuken Kampioen Divisie-club uit Doetinchem.

De 51-jarige Poldervaart is de opvolger van Jan Vreman, die het seizoen afmaakt als interim-trainer. Twee maanden geleden nam Vreman de leiding bij 'De Superboeren' over van Reinier Robbemond. Hij moest vertrekken vanwege tegenvallende resultaten.

Poldervaart is momenteel nog assistent-trainer van Danny Buijs bij FC Groningen. Zijn contract in Groningen werd net als dat van de hoofdtrainer niet verlengd.

Aan het begin van het huidige seizoen was Poldervaart ook al in beeld om bij De Graafschap aan het werk te gaan, maar destijds werd hij door FC Groningen aan zijn contract gehouden. "Ik ben trots dat het er na een jaar dan toch van is gekomen", reageert hij dinsdag op de clubsite.

De Graafschap is voor Poldervaart de tweede club in het betaalde voetbal als hoofdtrainer. Eerder had Poldervaart in seizoen 2018/2019 de leiding bij Excelsior, waar hij al als fysiotherapeut werkte. Vanwege matige resultaten leverde hij toen kort voor het einde van het seizoen zijn contract in.

Het is nog onzeker of Poldervaart volgend seizoen met De Graafschap in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie speelt. De Doetinchemmers maken nog kans op promotie naar de Eredivisie. Maandag werd op De Vijverberg tegen FC Eindhoven met 1-1 gelijkgespeeld in de eerste ronde van de play-offs om promotie.