Het uitvoerend comité van de UEFA heeft dinsdag ingestemd met de nieuwe opzet van de Champions League, die in het seizoen 2024/2025 ingaat. Het gaat om een opzet zonder poulesysteem en met acht in plaats van de gebruikelijke zes wedstrijden per club in de eerste ronde. Het aantal clubs in het hoofdtoernooi wordt uitgebreid van 32 naar 36.

De UEFA wilde zelfs naar een systeem gaan met tien wedstrijden per club in de eerste ronde. Na fel protest van de nationale competities vorige maand is dat aantal teruggebracht tot acht.

Bijzonder is dat de clubs niet meer verdeeld worden over verschillende groepen. Er wordt een ranglijst gehanteerd met de 36 clubs, die niet allemaal tegen elkaar spelen en hooguit één keer. De beste acht plaatsen zich voor de laatste zestien en worden aangevuld met de winnaars van de play-offs tussen de nummers 9 tot en met 24.

Ajax-directeur Edwin van der Sar is een van de initiatiefnemers van deze nieuwe opzet, die vorig jaar vlak na het mislukte plan van de Super League werd aangekondigd.

Verdeling extra startplekken aangepast

Twee van de vier extra startplekken gaan naar de landen met de hoogste plek op de UEFA-ranglijst van het voorgaande seizoen. In het oorspronkelijke plan wilde de UEFA twee van de vier extra plaatsen voor de Champions League toekennen aan clubs op basis van eerdere prestaties in de voorgaande vijf seizoenen in Europa, en dus niet op basis van prestaties in de nationale competitie.

Grotere Europese clubs zouden daardoor sneller verzekerd zijn van deelname, ook als ze het een keer slecht zouden doen in eigen land. Het plan leidde tot veel kritiek, waardoor de UEFA het heeft aangepast.

De andere twee extra plaatsen gaan naar de nummer drie uit de competitie van het land dat vijfde staat op de UEFA-coëfficiëntenranglijst en naar een vijfde kampioen uit een kleinere competitie die eerder nog niet direct gekwalificeerd was. Op dit moment is Frankrijk de nummer vijf van de coëfficiëntenranglijst. Nederland staat op de zevende plaats.