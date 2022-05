Jari Litmanen reikt woensdagavond de schaal uit als Ajax thuis tegen sc Heerenveen kampioen wordt. De Amsterdammers zijn bij een zege op de Friezen zeker van de 36e landstitel uit de clubhistorie en anders is de ploeg afhankelijk van het resultaat bij PSV tegen NEC.

Clubicoon Litmanen speelde van 1992 tot 1999 en van 2002 tot 2004 bij Ajax. De Fin was een van de populairste spelers van het Ajax dat in de jaren negentig onder Louis van Gaal zeer succesvol was met als hoogtepunt de Champions League-winst in 1995.

Met 26 doelpunten is de nu 51-jarige Litmanen nog altijd Europees topscorer aller tijden van de Amsterdamse club. Hij werd vier keer kampioen met Ajax: in 1994, 1995, 1996 en 2004.

Als Ajax kampioen wordt, worden de spelers en leden van de technische staf meteen na de wedstrijd gehuldigd in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Vanwege een gebrek aan beveiligers volgt er later in de week geen huldiging op het Museumplein.

Ajax heeft zondag nog een kans tegen Vitesse

Mocht Ajax de landstitel tegen Heerenveen niet veiligstellen, dan volgt zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse een laatste kans. PSV gaat zondag op bezoek bij PEC Zwolle.

Als Ajax vorige maand de KNVB-beker had gewonnen, dan was die uitgereikt door Aron Winter. PSV was in de finale in De Kuip met 2-1 te sterk en dus werd de beker door Guus Hiddink overhandigd aan de Eindhovenaren.

Ajax tegen Heerenveen begint woensdag, evenals alle andere wedstrijden uit Eredivisie-speelronde 33, om 20.00 uur. Het duel in de ArenA staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.