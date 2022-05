FC Utrecht moet het in de komende weken zonder Fabian de Keijzer stellen in de strijd om Europees voetbal. De 22-jarige keeper kan dit seizoen niet meer in actie komen door een bovenbeenblessure.

De Keijzer blesseerde zich zaterdag tijdens de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-1) vlak voor rust bij het trappen van de bal. Hij moest zich laten vervangen door de Duitser Eric Oehlschlägel.

"Ik voelde direct dat er iets niet goed zat", aldus De Keijzer. "Ik vind het heel vervelend dat ik de ploeg nu niet kan helpen in de beslissende fase van het seizoen. Maar ik kan niets anders doen dan me nu volledig focussen op mijn herstel, zodat ik er in de eindfase van de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer bij kan zijn."

De Keijzer krijgt sinds januari het vertrouwen bij FC Utrecht. Hij kreeg de voorkeur boven Maarten Paes, die niet altijd overtuigde en nog dezelfde maand naar het Amerikaanse FC Dallas vertrok.

Het 1-1-gelijkspel tegen PEC betekende dat Utrecht als nummer zeven van de Eredivisie zeker is van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De nummers vijf tot en met acht strijden daarin normaal gesproken om deelname aan de tweede Conference League-voorronde.

In de reguliere competitie speelt FC Utrecht, dat onlangs ook middenvelder Bart Ramselaar zag wegvallen met een blessure, nog tegen AZ (woensdag, thuis) en Willem II (zondag, uit).

