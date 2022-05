Eintracht Frankfurt heeft "veel meer dan 100.000" aanvragen gekregen voor kaartjes voor de finale van de Europa League. De Duitse club treft volgende week woensdag Rangers FC in Sevilla.

Frankfurt kreeg officieel maar 10.000 tickets toebedeeld van de UEFA voor de eindstrijd in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, dat een capaciteit van 43.883 heeft. Voor Rangers zijn er eveneens 10.000 kaarten.

"We rekenden op een grote vraag, maar dat het zo massaal zou zijn overtreft alle verwachtingen", aldus Axel Hellmann, bestuurslid van Eintracht, maandag op de website van de Duitse club. Hij zegt dat Eintracht "zijn uiterste best gaat doen" om zoveel mogelijk fans van tickets te voorzien. "Al weten we dat er velen teleurgesteld zullen achterblijven."

In de kwartfinale tegen FC Barcelona zorgden de Frankfurt-fans al voor verbazing. Ruim 30.000 fans van de Bundesliga-club wisten Camp Nou in te komen, terwijl Barcelona officieel slechts 5.000 tickets had verkocht aan Duitse fans. Ook in de halve finale in Londen tegen West Ham werd Eintracht massaal ondersteund.

De tribunes in Camp Nou zaten vol met Frankfurt-fans. De tribunes in Camp Nou zaten vol met Frankfurt-fans. Foto: Getty Images

Frankfurt installeert groot scherm in stadion

De verwachting van Hellmann is dat sowieso enkele tienduizenden fans Eintracht achterna zullen reizen naar Sevilla, ook als ze geen kaartje voor de finale hebben. Voor fans die in Duitsland blijven, installeert de club een groot scherm in het stadion, het Deutsche Bank Park.

Eintracht jaagt tegen Rangers op de tweede Europese beker in de clubhistorie, nadat in 1980 de UEFA Cup werd gewonnen. De Schotse club wacht al vijftig jaar op een Europese prijs.

In 1972 won Rangers, dat door Giovanni van Bronckhorst getraind wordt, ten koste van Dynamo Moskou de Europacup II. In 2008 haalde de club de finale van de UEFA Cup en die werd verloren van FC Zenit.