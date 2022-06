Afgelopen seizoen voetbalden er 292 vrouwen in mannenamateurteams: ruim vijf keer zoveel als vorig seizoen. Vooral in de B-categorie spelen nu veel meer vrouwen: 216. Voor het eerst mochten vrouwen meedoen in de zogeheten A-categorie, de hoogste mannenteams. Dat leverde daar 22 vrouwen op, maar de 'bijvangst' was vele malen groter. Er kwamen 216 nieuwe vrouwen in de B-categorie, de lagere mannenteams. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl opvroeg bij de KNVB.





De bond had niet verwacht dat het toelaten van vrouwen in de A-categorie juist voor zoveel nieuwe vrouwen in de B-categorie zou zorgen. Roos Brouwer, senior medewerker voetbalontwikkeling: "Veel mensen wisten niet dat het in de B al kon. Door deze beslissing kreeg ook dát veel media-aandacht."

Die bewustwording zorgde voor nieuwe aanmeldingen. Want er zijn steeds meer vrouwenteams, maar sommige vrouwen willen toch liever met mannen voetballen. Het spel is harder, meer aanpoten, een andere sfeer.

De A-speelsters stroomden meestal door vanuit de lagere mannenteams. Maar opvallend veel nieuwe B-speelsters zijn 'herintreder' of voor het eerst lid van een club: ruim één op de drie. "Die nieuwe leden zijn vaak vrouwen van dertig- of veertig-plus die vroeger wel op voetbal wilden, maar dat niet mochten. Nu doen ze mee met bijvoorbeeld het 7-tegen-7-voetbal van een vriend of partner."

In de mannen-A-categorie vallen onder meer: Veld: standaard Tweede Divisie t/m vijfde klasse

Veld: reserve Hoofdklasse t/m meestal de reserve derde klasse

Veld: de O23-competitie (divisies)

Zaal: Eredivisie, eerste divisie, Hoofdklasse, Topklasse, soms 1e klasse

Bekijk hier de hele lijst

Alles eronder is B-categorie

22 speelsters in de A-categorie: dat klinkt niet alsof het stormloopt. En bovendien: is het openstellen ervan niet rijkelijk laat? Nu het vrouwenvoetbal zo'n vlucht heeft genomen en de beste voetbalsters ook naar bijvoorbeeld de (vrouwen-)Eredivisie kunnen? Brouwer vindt van niet.

"We deden dit na een verzoek van een speelster en haar club", zegt Brouwer. "We zagen geen reden om het niet te doen. Eerder was hier blijkbaar geen behoefte aan, er is maar één keer naar geïnformeerd. Vroeger hadden vrouwen misschien niet het voetbalniveau om in de A-categorie mee te doen. Nu vrouwenvoetbal geaccepteerd is, krijgen vrouwen ook de kans om zich te ontwikkelen naar een heel goed niveau. Soms vragen mannen zelfs of een vrouw in hun team wil."

Veel gemengd spelen in Noord- en Oost-Nederland

Opvallend is de geografische spreiding van het gemengd voetbal. Ongeveer de helft van de 'gemengde speelsters' (zoals de bond het noemt) doet dat in district Noord of Oost. Dat komt niet door een tekort aan vrouwenteams daar, zegt Brouwer. "De cultuur van die regio's is anders. 80 procent van de jeugdteams onder elf jaar is er ook al gemengd. Bovendien is 'samen dingen doen' er veel meer de norm dan in de Randstad."

Als voorbeeld noemt ze de Achterhoek, waar relatief weinig jongeren wonen en zij meer op elkaar aangewezen zijn. "Die jongens en meisjes zijn al veel meer gewend om alles samen te doen. Of dat nou naar school, naar een festival of naar voetbal is."

Andersom kan geloofsovertuiging juist een reden zijn om gescheiden te blijven voetballen. In Zeeland, de Veluwe (de 'Biblebelt') en in wijken in de Randstad met veel islamitische inwoners zijn nog weinig gemengde teams.





Volgens de bond leidt de komst van vrouwen in mannenteams tot minder strubbelingen dan verwacht. Brouwer: "Er is heel af en toe kritiek. Hier en daar is er een man die zich in zijn eer aangetast voelt. Maar er zijn geen incidenten of excessen gemeld." In een enquête onder 78 speelsters bleek dat hen hoogstens af en toe iets onaardigs wordt toegeroepen, maar ook dat dat niet altijd serieus bedoeld is.

De bond kreeg geen meldingen van vrouwen die geweigerd zijn door een mannenteam of het bestuur. Mocht dat wel gebeuren, dan kan de KNVB bemiddelen. Maar uiteindelijk mag een club zelf bepalen wie er in welk team speelt.

Arbiter kan bevoordelen of benadelen

De scheidsrechters hebben trouwens een extra instructie gehad nu er vaker vrouwen in het spel zijn. "Ze moeten de vrouwen geen voordeel geven, maar ook niet benadelen. Scheidsrechters zijn soms ook mensen, hebben ook meningen. Die moeten niet denken: als een vrouw bij de mannen wil, moet ze er maar tegen kunnen dat ze soms onderuit wordt getrapt."

Of het aantal gemengde teams blijft stijgen, is de vraag. Het maakt de bond in elk geval niet uit. "Het is geen doel op zich. Het is niet ons streven om over vijftig jaar alleen maar gemengd te voetballen", zegt Brouwer. "Onze doelstelling is: voor iedereen een passende plek in een passend team. Als vrouwen liever bij de vrouwen willen voetballen, is dat ook prima."