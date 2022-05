Ajax' algemeen directeur Edwin van der Sar heeft geen goed woord over voor de mensen die burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hebben bedreigd omdat de huldiging voor een mogelijke 36e landstitel van Ajax niet op het Museumplein plaatsvindt.

"Natuurlijk keur ik die beledigingen en bedreigingen ten strengste af", laat Van der Sar dinsdag weten. "Het lost niks op en het is slecht voor de naam van onze club. Maar ik vind het vooral naar onze burgemeester toe echt waardeloos."

Halsema zegt op haar Instagram-account "bedolven" te zijn "onder bedreigingen en gescheld" nadat de gemeente Amsterdam maandag had bekendgemaakt dat een eventuele huldiging van Ajax niet op het Museumplein zal worden gehouden.

Volg het nieuws over Ajax Volgen Krijg een melding zodra we berichten over Ajax

Vanwege een tekort aan beveiligers denkt de gemeente Amsterdam dat een huldiging voor zo'n 100.000 mensen niet veilig kan worden georganiseerd in het centrum van de stad.

"Waarom doe je zoiets? Ze doet naar eer en geweten haar werk voor de stad Amsterdam. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat mensen daar dan zo op reageren", aldus Van der Sar. "Als we kampioen worden, dan vieren we dat het liefst op het Museumplein, dat mag duidelijk zijn. Maar ze heeft uitgelegd waarom dat niet mogelijk is en daar hebben we mee te dealen."

Femke Halsema wordt bedreigd sinds ze bekendmaakte dat Ajax bij een kampioenschap niet op het Museumplein wordt gehuldigd. Femke Halsema wordt bedreigd sinds ze bekendmaakte dat Ajax bij een kampioenschap niet op het Museumplein wordt gehuldigd. Foto: ANP

Ajax wordt gehuldigd in Johan Cruijff ArenA

Ajax is woensdagavond kampioen als het thuis van sc Heerenveen wint. Als dat lukt, dan worden de spelers en leden van de technische staf vlak na het duel in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA gehuldigd.

De gemeente Amsterdam liet maandag weten dat ze Ajax het liefst op het Museumplein wil huldigen. Maar bij grote evenementen moet per 250 bezoekers één professionele beveiliger staan. Gezien de opkomst bij eerdere huldigingen, waar 80.000 tot 100.000 mensen op afkwamen, zijn minimaal 320 beveiligers nodig.

Amsterdam heeft sinds begin maart diverse beveiligingsbedrijven benaderd, maar het benodigde aantal bleek niet haalbaar. "Bezoekers, onder wie gezinnen met kinderen, moeten erop kunnen rekenen dat een huldiging aan alle eisen voldoet en veilig en verantwoord wordt georganiseerd", stelde het bestuur van de hoofdstad in een persbericht.