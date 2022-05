SC Cambuur en PEC Zwolle brengen woensdag tijdens de voorlaatste Eredivisie-speelronde een eerbetoon aan hun oud-speler Jody Lukoki. De voormalige aanvaller overleed maandag op 29-jarige leeftijd.

Voorafgaand aan SC Cambuur-Willem II zal een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis aan Lukoki. De spelers van de thuisploeg dragen bovendien rouwbanden. Bij PEC, dat op bezoek gaat bij Sparta Rotterdam, worden eveneens rouwbanden gedragen.

Lukoki speelde in het seizoen 2013/2014 voor Cambuur, waar hij vooral wordt herinnerd doordat hij in beide ontmoetingen met rivaal sc Heerenveen scoorde. Het waren zijn enige twee doelpunten voor Cambuur.

In het daaropvolgende seizoen kwam de aanvaller uit voor PEC. Bij de Zwollenaren schreef Lukoki geschiedenis door in de voorrondes van de Europa League tegen Sparta Praag het eerste Europese doelpunt van de club ooit te maken.

Van Ajax en FC Twente, de andere twee Eredivisie-clubs waar Lukoki onder contract stond, is nog niet duidelijk of er woensdag een eerbetoon zal plaatsvinden.

Politie doet onderzoek naar dood van Lukoki

Maandagavond werd bekend dat politie Midden-Nederland een onderzoek is gestart naar een incident dat mogelijk verband houdt met de dood van Lukoki. Het Parool en De Telegraaf meldden dat de geboren Congolees is overleden aan de gevolgen van een vechtpartij met familieleden.

Lukoki stond voor het laatst onder contract bij Twente, waar hij wegens een zware knieblessure geen minuut speelde. In februari van dit jaar moest Lukoki vertrekken, nadat hij was veroordeeld voor het mishandelen van zijn vriendin. Hij kreeg daarvoor een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

De loopbaan van Lukoki begon in 2011 bij Ajax, waar hij er niet in slaagde om een bepalende speler te worden. Verder speelde hij in het buitenland voor het Bulgaarse Ludogorets en het Turkse Yeni Malatyaspor.