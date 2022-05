Édgar Barreto is teleurgesteld in de clubleiding van NEC. De 37-jarige middenvelder noemt het respectloos dat er niets aan hem gemeld wordt, terwijl zijn contract afloopt.

"Ik vind het vervelend dat ik nog niets heb gehoord van de club", zegt Barreto dinsdag in de Gelderlander. "Ik heb er begrip voor als ze niet meer met me verder willen als speler, maar ik snap niet dat ze niets tegen me zeggen. Dat vind ik respectloos. Geef gewoon duidelijkheid en dan accepteer ik de beslissing."

De zestigvoudig Paraguayaans international, die bezig is aan zijn tweede periode bij NEC, is populair bij de Nijmeegse supporters. Afgelopen zondag werd hij tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die hij door een knieblessure vanaf de tribune bekeek, toegezongen door de fans. Zij willen dat Barreto ook volgend seizoen voor NEC speelt, maar de speler verwacht dat inmiddels niet meer.

"Ik reken er niet meer op dat ik een nieuw contract krijg", vertelt Barreto. "De onzekerheid zorgt voor stress. Bij mij en mijn familie. Wat doe ik volgend seizoen? Een andere rol binnen NEC zou kunnen, maar dan moet de club met een plan komen. Het is een vreemde situatie."

Een spandoek voor Édgar Barreto zondag tijdens de thuiswedstrijd van NEC tegen Go Ahead Eagles. Een spandoek voor Édgar Barreto zondag tijdens de thuiswedstrijd van NEC tegen Go Ahead Eagles. Foto: Pro Shots

'Ik hou van NEC'

Na jaren in de Serie A bij clubs als Atalanta en Sampdoria keerde Barreto in 2020 terug bij NEC, waar hij vorig seizoen een belangrijk aandeel had in de promotie. Dit seizoen speelde hij tot dusver achttien Eredivisie-wedstrijden.

"Ik had ook in Italië kunnen blijven voetballen en daar in een maand verdienen wat ik bij NEC in een jaar krijg. Ik heb heel veel salaris ingeleverd om hier te kunnen voetballen. Omdat ik van NEC hou. Ik wilde de club helpen om terug te keren in de Eredivisie. Ik heb heel veel gegeven, maar krijg weinig terug."

NEC strijdt in de laatste twee speelronden van dit Eredivisie-seizoen nog voor een plek in de play-offs om Europees voetbal, terwijl Barreto herstellende is. Als de ploeg van trainer Rogier Meijer de play-offs niet haalt, dan is de kans groot dat de loopbaan van Barreto voorbij is.