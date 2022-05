AS Roma heeft maandagavond kansloos verloren in de Serie A. De tegenstander van Feyenoord in de Conference League-finale oogde inspiratieloos en ging op bezoek bij Fiorentina met 2-0 onderuit.

Al binnen elf minuten was de eindstand bereikt in Florence. De thuisploeg kreeg in de vijfde minuut een strafschop na een overtreding van voormalig Feyenoord-verdediger Rick Kardorp op Nicolás González. De Argentijnse aanvaller schoot de penalty zelf binnen.

Zes minuten later tekende Giacomo Bonaventura voor de eindstand. De 32-jarige Italiaan werd geen moment onder druk gezet en schoof de bal buiten bereik van doelman Rui Patrício beheerst in de verre hoek: 2-0.

De avond had nog slechter af kunnen lopen voor de ploeg van trainer José Mourinho, maar een tweede treffer van Bonaventura werd afgekeurd wegens buitenspel. AS Roma stelde er op een poging van Lorenzo Pellegrini na aanvallend weinig tegenover.

Door de nederlaag neemt de spanning toe in de strijd om de zesde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Europa League. Fiorentina heeft op de zevende positie evenveel punten als AS Roma, maar de ploeg uit Florence heeft een minder doelsaldo (+9 tegenover +13).

AS Roma treft Feyenoord op 25 mei in de finale van de Conference League. In de aanloop naar die eindstrijd spelen de Romeinen nog competitieduels met Venezia (14 mei) en Torino (22 mei). Mocht AS Roma Feyenoord verslaan, dan verdient de club ook een ticket voor de Europa League.

