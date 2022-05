De politie Midden-Nederland is maandag een verkennend onderzoek gestart naar een incident dat mogelijk verband houdt met de dood van Jody Lukoki. De voormalig Eredivisie-speler overleed eerder op de dag op 29-jarige leeftijd.

"Er is inderdaad een incident geweest waarbij hij mogelijk betrokken zou zijn", meldt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland aan NU.nl. "Daar wordt nu een verkennend onderzoek naar gestart. Het onderzoek zit nog helemaal in de beginfase, dus verder kunnen we er niks over zeggen."

Verschillende media meldden maandagavond dat Lukoki zou zijn overleden aan complicaties die indirect het gevolg waren van een mishandeling. Volgens Het Parool en De Telegraaf zou Lukoki slaags zijn geraakt met familieleden tijdens een feest in Almere.

Lukoki zou daarbij flinke klappen op zijn hoofd hebben gekregen. Eenmaal thuis besloot de ex-Ajacied om vanwege extreme hoofd- en kniepijn naar het ziekenhuis te gaan, waar zou zijn gebleken dat hij een infectie had opgelopen.

Die infectie zou zo ernstig zijn geweest dat eind vorige week zijn been moest worden geamputeerd. Na die zware ingreep werd Lukoki in coma gehouden, waarna hij uiteindelijk zou zijn overleden aan een hartstilstand.

De politie Midden-Nederland zou tegen Het Parool hebben gemeld dat er rond het incident aangifte is gedaan. De woordvoerder die NU.nl maandagavond sprak kon die aangifte niet bevestigen.

Jody Lukoki stond voor het laatst onder contract bij FC Twente. Foto: Pro Shots

Lukoki debuteerde in profvoetbal bij Ajax

Lukoki, die werd geboren in Congo, debuteerde in 2011 in het profvoetbal bij Ajax, de club waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. In Amsterdam brak hij echter nooit helemaal door.

Na een seizoen als huurling bij SC Cambuur (2013/2014) verliet Lukoki Ajax, waarvoor hij in totaal 35 wedstrijden speelde, definitief voor PEC Zwolle. Bij de club uit Overijssel speelde hij eveneens één jaar.

Tussen 2015 en 2020 kwam Lukoki uit voor het Bulgaarse Ludogorets, waarmee hij - net als met Ajax - drie keer kampioen werd en Champions League-voetbal speelde. Na één jaar bij het Turkse Yeni Malatyaspor streek hij vorig jaar zomer neer bij Twente, dat zijn laatste club zou zijn.

In februari moest Lukoki vertrekken bij de club uit Enschede nadat hij was veroordeeld voor het mishandelen van zijn vriendin. Hij kreeg een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Een nieuwe werkgever vond hij daarna niet meer.