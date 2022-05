René Hake is vanaf komende zomer de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De Drent volgt in Deventer de naar sc Heerenveen vertrekkende Kees van Wonderen op.

De vijftigjarige Hake tekent in De Adelaarshorst een verbintenis voor de komende drie jaar. Hake zat zonder club, nadat hij afgelopen maart vanwege teleurstellende resultaten werd ontslagen als hoofdcoach van FC Utrecht.

Van Wonderen maakte voor de winterstop al bekend zijn aflopende contract bij Go Ahead niet te verlengen. Hij kende een uiterst succesvolle periode in Deventer. In zijn eerste seizoen wist hij promotie te bewerkstelligen en dit seizoen werd handhaving al ruim voor het einde van het seizoen veiliggesteld.

"Als je in het eerste seizoen in de Eredivisie al ruim voor het einde van de competitie handhaving weet te realiseren, dan kun je daar alleen maar heel veel respect voor opbrengen", reageert Hake op de clubsite van de Deventenaren.

"Daar ligt ook voor mij als hoofdtrainer volgend seizoen de uitdaging bij Go Ahead Eagles: samen met een gedeeltelijk nieuwe staf en spelersselectie opnieuw handhaving in de Eredivisie realiseren."

René Hake naast Kees van Wonderen, die na dit seizoen naar Heerenveen vertrekt. René Hake naast Kees van Wonderen, die na dit seizoen naar Heerenveen vertrekt. Foto: Pro Shots

Hake begint aan vierde klus als hoofdtrainer

Go Ahead Eagles wordt voor Hake de vierde club als hoofdtrainer. Naast zijn periode bij FC Utrecht en de beloftenploeg van de Domstelingen, was hij in het verleden de eindverantwoordelijke bij FC Twente en SC Cambuur.

"Clubs ook waar ik met veel plezier heb gewerkt, mede door de sfeer eromheen. Supporters die meeleven en betrokken zijn is iets wat ik ook bij Go Ahead Eagles kan verwachten", aldus Hake, die met FC Utrecht dit seizoen twee keer gelijkspeelde tegen Go Ahead.

"Waar ik heel erg naar uitkijk, is de dynamiek van De Adelaarshorst. Het klinkt misschien als een cliché, maar dat is echt iets wat een elftal kan helpen om boven zichzelf uit te stijgen. Dat is dit seizoen meermaals gebleken."

Go Ahead Eagles staat elfde in de Eredivisie en heeft met duels tegen Feyenoord en sc Heerenveen op het programma zelfs kans op het behalen van de Europese play-offs. De achterstand op nummer acht Heerenveen bedraagt slechts twee punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie