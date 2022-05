De eerste ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie wordt afgewerkt zonder VAR. Door een misverstand bij ESPN zijn er onvoldoende camera's beschikbaar, zo laat de KNVB maandag aan NU.nl weten.

Eerder was gecommuniceerd dat in de eerste ronde van de play-offs, die maandagavond van start gaan met De Graafschap-FC Eindhoven, wel een VAR zou zijn. Door een misverstand bij ESPN loopt dit alsnog anders.

Het is te kort dag om voor de wedstrijd op maandag in Doetinchem alsnog genoeg camera's te regelen. Dat lukt ook niet voor de duels NAC Breda-ADO Den Haag en Excelsior-Roda JC op dinsdag.

Voor de returns op vrijdag en zaterdag zou dat wel kunnen, maar er is besloten om een lijn te trekken in de eerste ronde.

De nummer zestien van de Eredivisie, die strijdt tegen degradatie, stroomt pas in de halve finales van de play-offs in en dan zal er wel een VAR zijn. Dat is ook het geval bij de finale. Bij de play-offs om Europees voetbal, die volgende week van start gaan, is er vanaf het begin een VAR.