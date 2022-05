Bij Timo Baumgartl is onlangs een tumor operatief verwijderd. De verdediger van PSV, die dit seizoen werd verhuurd aan 1. FC Union Berlin, moet komende zomer aan zijn herstel werken.

De tumor werd ontdekt bij een routinecontrole in het ziekenhuis en is door artsen verwijderd. De 26-jarige Baumgartl moet gedurende zijn revalidatie de komende maanden nog preventieve vervolgbehandelingen ondergaan.

"Gelukkig doe ik al een aantal jaren aan preventieve zorg. Ik ben erg dankbaar voor de snelle, duidelijke diagnose en voor de succesvolle operatie die sindsdien heeft plaatsgevonden", zegt Baumgartl in een verklaring op de site van PSV.

"Ik wil iedereen uit de grond van mijn hart bedanken voor de ongelooflijke steun. Dat zal ik nooit vergeten. Mijn focus ligt nu op het snelst mogelijke herstel."

Baumgartl werd afgelopen zomer door PSV verhuurd aan Union Berlin, waar hij zich in de basis speelde. De verdediger kwam dit seizoen tot 35 officiële wedstrijden voor de club uit de Bundesliga. Hij speelde in oktober nog tegen Feyenoord in De Kuip in de groepsfase van de Conference League.

Het is niet duidelijk waar de toekomst van Baumgartl ligt. PSV nam de jeugdinternational van Duitsland in de zomer van 2019 voor circa 10 miljoen euro over van VfB Stuttgart.