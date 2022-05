De KNVB vindt dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük zondag in de blessuretijd van Feyenoord-PSV geen strafschop had moeten geven aan de thuisploeg. Het moment werd maandag tijdens de evaluatie van het afgelopen weekeinde besproken in Zeist.

"Ook wij zijn van mening dat het geen penalty had moeten zijn en dat de VAR had moeten ingrijpen", zegt een woordvoerder van de KNVB maandag over het mogelijk beslissende moment in de titelstrijd tussen PSV en Ajax.

Het is onduidelijk waarom de videoscheidsrechter niet ingreep en Gözübüyük niet naar het tv-scherm langs het veld ging om de situatie terug te kijken. De scheidsrechter weigerde na afloop opheldering te geven.

Cyriel Dessers schoot vanaf 11 meter de 2-2 binnen, waardoor PSV op vier punten van koploper Ajax bleef staan. De Feyenoord-spits had in de 86e minuut ook al de aansluitingstreffer voor zijn rekening genomen.

"Goed dat de KNVB beide fouten toegeeft", reageert directeur voetbalzaken John de Jong van PSV. "Hierdoor is een spannende titelstrijd in de kiem gesmoord. We betreuren nog steeds dat de scheidsrechter ons na afloop van de wedstrijd geen uitleg wilde geven over dit cruciale moment."

Bij een overwinning op Feyenoord had PSV het gat met Ajax verkleind tot twee punten, omdat de koploper eerder op de dag met 2-2 gelijkspeelde bij AZ. De ploeg van trainer Erik ten Hag wordt woensdag bij een thuiszege op sc Heerenveen kampioen.