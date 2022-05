Als Ajax zich woensdag kroont tot landskampioen dan wordt de selectie na de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen alleen gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA. Een huldiging op het Museumplein is volgens de Gemeente Amsterdam niet mogelijk.

De Gemeente Amsterdam meldt dat de huldiging niet in de openbare ruimte zoals op het Museumplein kan plaatsvinden vanwege een landelijk te kort aan beveiligers.

De laatste officiële huldiging van de Amsterdammers in de binnenstad dateert uit 2019 toen Ajax voor het eerst in vijf jaar landskampioen werd, de beker won en de halve finale van de Champions League bereikte. De huldiging werd destijds bezocht door zo'n 100.000 supporters.

"De gemeente heeft begin maart de eerste uitvraag gedaan naar de benodigde beveiligers, waarna het probleem van de tekorten snel duidelijk werd. Sinds dat moment heeft de gemeente twaalf verschillende bedrijven benaderd, maar het gewenste aantal beveiligers bleef uit", schrijft de gemeente in een verklaring.

Ook is er volgens de gemeente gekeken of servicemedewerkers, horeca- of winkelbeveiligers, beveiligers in opleiding, of voetbalstewards tijdens een eventuele huldiging konden werken, maar dat zou "niet haalbaar" zijn geweest.

Ajax kan woensdag bij een overwinning op sc Heerenveen het kampioenschap veiligstellen. Bij puntenverlies zijn de Amsterdammers afhankelijk van het resultaat van naaste belager PSV, dat het opneemt tegen NEC.

Dit bericht wordt aangevuld.