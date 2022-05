Als Ajax zich woensdag kroont tot landskampioen dan wordt de selectie na de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen alleen gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA. Een huldiging op het Museumplein is volgens de gemeente Amsterdam niet mogelijk.

De gemeente Amsterdam meldt dat de eventuele huldiging dit jaar sowieso niet in de openbare ruimte zoals op het Museumplein kan plaatsvinden vanwege een landelijk tekort aan beveiligers.

De laatste officiële huldiging van de Amsterdammers in de binnenstad dateert uit 2019 toen Ajax voor het eerst in vijf jaar landskampioen werd, de beker won en de halve finale van de Champions League bereikte. De huldiging werd destijds bezocht door zo'n 100.000 fans.

"De gemeente heeft begin maart de eerste uitvraag gedaan naar de benodigde beveiligers, waarna het probleem van de tekorten snel duidelijk werd. Sindsdien heeft de gemeente twaalf verschillende bedrijven benaderd, maar het gewenste aantal beveiligers bleef uit", schrijft de gemeente in een verklaring.

Ook is er volgens de gemeente gekeken of servicemedewerkers, horeca- of winkelbeveiligers, beveiligers in opleiding, of voetbalstewards tijdens een eventuele huldiging konden werken, maar dat zou "niet haalbaar" zijn geweest.

De Ajax-selectie werd in 2019 gehuldigd op het Museumplein. De Ajax-selectie werd in 2019 gehuldigd op het Museumplein. Foto: ANP

'Ajax hoort gehuldigd te worden in het centrum'

Ajax kan woensdag bij een overwinning op sc Heerenveen het kampioenschap veiligstellen. Bij puntenverlies zijn de Amsterdammers afhankelijk van het resultaat van naaste belager PSV, dat het gelijktijdig opneemt tegen NEC.

"Wij als Supportersvereniging Ajax balen enorm van het feit dat de gemeente Amsterdam niet in staat is om een huldiging aan alle Ajacieden aan te bieden op het Museumplein", zegt Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van Supportersvereniging Ajax.

"Ajax hoort gehuldigd te worden in het centrum van Amsterdam en als hoofdstad moet je dit normaliter mogelijk maken", vervolgt Nagtzaam. "Voor nu hebben wij begrip voor het personeelstekort, omdat je dit ook in andere sectoren ziet. Laten we hopen dat dit eens, maar nooit meer is."

Na het duel tegen Heerenveen heeft Ajax op de slotdag tegen Vitesse indien nodig een tweede kans om de titel veilig te stellen. Ook als Ajax in Arnhem de titel verovert, zal er volgens een woordvoerder van de gemeente geen huldiging in de openbare ruimte plaatsvinden.