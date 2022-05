Feyenoord is teleurgesteld over het aantal kaarten dat de UEFA beschikbaar heeft gesteld voor de Conference League-finale tegen AS Roma van eind deze maand. De Rotterdammers mogen slechts drieduizend toegangsbewijzen verdelen onder de fans.

De tickets gaan allemaal naar de uitkaarthouders van Feyenoord. De Rotterdammers kunnen daarnaast betaalde kaarten aanvragen voor bijvoorbeeld familie van de staf en spelers, partners en sponsoren van de club, leden van de Feyenoord Business Club en overige relaties.

De finale van de Conference League tussen Feyenoord en AS Roma wordt op woensdag 25 mei gespeeld in het Air Albania Stadium in de Albanese hoofdstad Tirana. Daar is slechts ruimte voor circa 21.000 toeschouwers, tot frustratie van beide finalisten.

"Feyenoord is teleurgesteld over het beperkte aantal kaarten dat voor deze historische wedstrijd beschikbaar is voor supporters van beide finalisten", schrijft de club maandag in een verklaring.

"Een mooi affiche als AS Roma-Feyenoord, de allereerste finale van de Conference League, had in onze ogen een groter podium verdiend met tienduizenden toeschouwers van beide clubs."

AS Roma maakte vorige week bekend dat een deel van de kaarten wordt gegeven aan de supporters die in oktober aanwezig waren bij de uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in de groepsfase. De Romeinen verloren met liefst 6-1 op Noorse bodem.