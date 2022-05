Daley Blind kan woensdagavond voor de zevende keer landskampioen worden met Ajax en daarmee nadert hij recordhouders Sjaak Swart en Johan Cruijff. Voor trainer Erik ten Hag lonkt een derde kampioenschap op rij met de Amsterdammers, waarmee hij Rinus Michels en Louis van Gaal zou evenaren.

Als Ajax van sc Heerenveen wint, dan is de zevende titel van de 32-jarige Blind met Ajax een feit. De Oranje-international, die in 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 en 2021 kampioen werd met de club, komt dan op gelijke hoogte met Wim Suurbier (7) en Barry Hulshoff (7). Alleen Cruijff (8) en Swart (8) staan daar nog boven. Blinds vader Danny Blind veroverde vijf kampioenschalen als Ajax-speler.

Davy Klaassen gaat voor zijn vijfde titel met Ajax en Maarten Stekelenburg jaagt op zijn vierde kampioenschap. De doelman werd vorig jaar op zijn 38e al de oudste Ajax-speler ooit die zich tot kampioen kroonde en nu kan hij de vierde speler ooit worden met een Eredivisie-titel na zijn 39e verjaardag.

Stekelenburg treedt dan in de voetsporen van Pim Doesburg (op zijn 43e met PSV in 1987) Jan Heintze (op zijn 39e met PSV in 2003) en Sander Boschker (op zijn 39e met FC Twente in 2010).

De Boer blijft recordhouder

Het clubrecord van meeste landstitels op rij staat op naam van Frank de Boer met vier: in 2011, 2012, 2013 en 2014. Ten Hag, die na dit seizoen naar Manchester United vertrekt, kan voor de derde keer op rij kampioen worden met Ajax en daarbij telt het coronajaar 2020 uiteraard niet mee. Destijds eindigde Ajax als eerste, maar de club mocht zich geen kampioen noemen, omdat het seizoen werd afgebroken.

Van Gaal leidde Ajax in 1994, 1995 en 1996 naar de titel en onder Michels werd de club in 1966, 1967, 1968 en 1970 kampioen. Het Eredivisie-record van meeste kampioenschappen is in handen van Guus Hiddink, die zes titels veroverde met PSV (1987, 1988, 1989, 2003, 2005 en 2006).

Ajax-sc Heerenveen begint woensdag, evenals alle andere wedstrijden in speelronde 33, om 20.00 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Als de ploeg van Ten Hag de titel tegen de Friezen niet pakt, dan wacht zondag in de uitwedstrijd Vitesse een laatste kans.