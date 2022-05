De Nederlandse voetbalwereld heeft geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van Jody Lukoki. De oud-speler van Ajax, SC Cambuur, PEC Zwolle en FC Twente werd slechts 29 jaar.

"PEC Zwolle heeft met ontsteltenis en verdriet kennisgenomen van het veel te vroege overlijden van voormalig speler Jody Lukoki. Lukoki zal voor altijd herinnerd worden als de eerste doelpuntenmaker van PEC Zwolle in een officieel Europees duel", schrijven de 'Blauwvingers' maandag in een verklaring op de site.

Lukoki, die scoorde tegen Sparta Praag in de voorronde van de Europa League, droeg in het seizoen 2014/2015 het shirt van PEC. De snelle buitenspeler was verzekerd van een basisplaats en haalde met de Zwollenaren de finale van de KNVB-beker, die met 0-2 werd verloren van FC Groningen.

Het seizoen daarvoor was Lukoki ook bij SC Cambuur basisspeler. Hij scoorde twee keer voor de club uit Leeuwarden, uitgerekend in de duels met sc Heerenveen. "Zijn twee doelpunten in de Friese derby, zowel thuis als uit, staan in het collectieve geheugen van de Cambuur-supporters gegrift", schrijft Cambuur in een reactie op zijn overlijden.

Lukoki begon zijn loopbaan bij Ajax, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. De snelle buitenspeler veroverde drie landstitels, maar kwam niet verder dan 35 wedstrijden. In Amsterdam staat Lukoki vooral bekend om de manier waarop hij Tim de Cler door de benen speelde in zijn debuutwedstrijd tegen Feyenoord in januari 2011.

Dat seizoen bleef Lukoki steken op twee competitieduels. "Hoe gering dat aantal duels ook was; het talent leverde daarmee wel degelijk een bijdrage aan het veiligstellen van de dertigste landstitel en de derde ster op het Ajax-shirt", schrijft de Eredivisie-koploper.

Jody Lukoki werd drie keer kampioen met Ajax. Jody Lukoki werd drie keer kampioen met Ajax. Foto: Getty Images

FC Twente: 'We zijn geschokt door deze tragische gebeurtenis'

Na zijn periodes bij Ajax (2011-2013), SC Cambuur (2013/2014) en PEC Zwolle (2014/2015) speelde Lukoki voor het Bulgaarse Ludogorets (2015-2020) en het Turkse Yeni Malatyaspor (2020/2021). In de zomer van 2021 keerde de Congolees bij FC Twente terug in de Eredivisie.

Door een knieblessure speelde hij geen enkele wedstrijd voor de tukkers. De club uit Enschede besloot zijn contract begin dit jaar te ontbinden, nadat Lukoki was veroordeeld voor het mishandelen van zijn vriendin.

"De club is geschokt en diep geraakt door deze tragische gebeurtenis. FC Twente leeft mee met zijn naasten en wenst hen veel sterkte bij het verwerken van dit plotseling grote verlies", aldus de huidige nummer vier van de Eredivisie.

Ook de KNVB laat op Twitter van zich horen. Lukoki speelde in verschillende nationale jeugdelftallen van Nederland en kwam tot één wedstrijd voor Jong Oranje. "De KNVB is geraakt door het trieste nieuws. We wensen familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies."