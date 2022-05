Voormalig Eredivisie-speler Jody Lukoki is op 29-jarige leeftijd overleden. Over de doodsoorzaak van de oud-aanvaller van onder meer Ajax, PEC Zwolle en FC Twente is niets bekend.

Lukoki stond voor het laatst onder contract bij Twente, waar hij in februari moest vertrekken nadat hij was veroordeeld voor het mishandelen van zijn vriendin. Hij kreeg een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

Jan Streuer, de technisch directeur van FC Twente, is aangeslagen door het overlijden van Lukoki. "Het is ongelofelijk. Op deze jonge leeftijd. Zo triest. Dit is echt verschrikkelijk. We leven mee met zijn familie en vrienden", zegt hij maandag tegen De Telegraaf.

Sinds zijn gedwongen vertrek bij Twente was Lukoki, die werd geboren in Congo en opgroeide in Nederland, clubloos. Zijn loopbaan begon bij Ajax, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2011 debuteerde. Hij brak er nooit definitief door.

Jody Lukoki maakte in januari 2011 zijn Ajax-debuut in een wedstrijd tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

Lukoki speelde ook in Bulgarije en Turkije

Na een seizoen als huurling bij SC Cambuur (2013/2014) verliet Lukoki Ajax, waarvoor hij in totaal 35 wedstrijden speelde, definitief voor PEC Zwolle. Bij de club uit Overijssel speelde hij eveneens één jaar.

Tussen 2015 en 2020 kwam Lukoki uit voor het Bulgaarse Ludogorets, waarmee hij - net als met Ajax - drie keer kampioen werd en Champions League-voetbal speelde. Na één jaar bij het Turkse Yeni Malatyaspor streek hij vorig jaar zomer neer bij Twente.

In Enschede raakte Lukoki direct zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij er geen wedstrijd speelde. De voormalige jeugdinternational van Oranje kwam drie keer uit voor zijn geboorteland Congo: twee keer in 2015 en één keer in 2020.