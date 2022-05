Erling Haaland staat voor een transfer van Borussia Dortmund naar Manchester City. Verschillende media, waaronder The Athletic en Sky Germany, melden maandag dat de topspits wil vertrekken en dat de Premier League-club de afkoopsom in zijn contract gaat betalen.

De 21-jarige Haaland staat nog tot medio 2024 onder contract bij Dortmund, maar in die verbintenis staat naar verluidt een afkoopclausule van 75 miljoen euro. De Noor zou vorige maand al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Manchester City.

Met Haaland heeft de koploper in de Premier League alsnog de gewenste spits binnen. Afgelopen zomer deden 'The Citizens' een serieuze poging om Harry Kane los te weken bij Tottenham Hotspur, maar de Londenaren wilden hun sterspeler niet laten gaan.

Haaland staat bekend als een van de beste spitsen ter wereld. De zeventienvoudig international van Noorwegen speelde dit seizoen tot dusver 29 wedstrijden en was daarin goed voor 28 doelpunten en 8 assists.

Erling Haaland lijkt zijn toptransfer te pakken te hebben. Erling Haaland lijkt zijn toptransfer te pakken te hebben. Foto: Getty Images

Haaland via Noorwegen en Salzburg naar Dortmund

De loopbaan van Haaland begon in zijn geboorteland, waar hij voor Bryne FK en Molde FK speelde. Begin 2019 werd de spits door Red Bull Salzburg naar Oostenrijk gehaald, maar dat avontuur duurde door zijn indrukwekkende cijfers - Haaland scoorde 29 keer in 27 wedstrijden voor Salzburg - slechts een jaar.

In januari 2020 werd Haaland gestrikt door Dortmund, waar hij uitgroeide tot wereldtopper. Zijn eerste seizoen was direct zijn beste seizoen: Haaland scoorde 41 keer in evenveel wedstrijden, kroonde zich met 10 doelpunten tot topscorer in de Champions League en won met Dortmund de DFB-Pokal.

Dit seizoen miste Haaland veel wedstrijden door blessureleed en kan Dortmund sowieso niet imponeren. De 'Borussen' werden relatief vroeg uitgeschakeld in Europa, werden in de achtste finales van de DFB-Pokal uitgeschakeld en speelden geen rol in de titelstrijd.

Manchester City jaagt in de slotfase van het seizoen nog op de landstitel. De ploeg van manager Josep Guardiola verdedigt in de laatste drie speelronden een voorsprong van drie punten op naaste belager Liverpool.