Ondanks de publieke opinie heeft Josep Guardiola er alle vertrouwen in dat hij met Manchester City kampioen van Engeland wordt. Volgens de Spaanse manager is het overgrote deel van het land op de hand van concurrent Liverpool.

City vergrootte de voorsprong op achtervolger Liverpool zondag tot drie punten door met 5-0 van Newcastle United te winnen. Een dag eerder had Liverpool in eigen huis punten laten liggen tegen Tottenham Hotspur (1-1).

"Een week geleden (tijdens de halve finales van de Champions League, red.) was iedereen in dit land voor Liverpool, inclusief de media. Natuurlijk heeft Liverpool een geweldige historie in Europa, maar niet in de Premier League, want ze zijn één keer kampioen geworden in dertig jaar tijd", zei Guardiola na de zege op Newcastle tegen beIN Sports.

"Maar het is zoals het is. We hebben nog zes of negen punten nodig en richten ons nu op de wedstrijd van woensdag tegen Wolverhampton Wanderers. We hebben het in eigen hand en moeten alleen maar met onszelf bezig zijn. Wat dat betreft is er niets veranderd."

Manchester City versloeg Newcastle United met 5-0. Manchester City versloeg Newcastle United met 5-0. Foto: EPA

'De laatste jaren hebben we altijd bovenin meegedaan'

Guardiola begrijpt dat Liverpool bij veel mensen een streepje voor heeft. "Liverpool is samen met Manchester United de belangrijkste club wat betreft kampioenschappen, historie en status. Ze hebben wereldwijd meer supporters", zei hij.

"Maar de laatste jaren hebben wij altijd bovenin meegedaan. De mensen willen liever dat Liverpool kampioen wordt, dat zij zo. Het maakt ons niet uit."

Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de Premier League. Manchester City speelt woensdag uit tegen Wolverhampton en treft daarna nog West Ham United (uit) en Aston Villa (thuis). Liverpool wacht nog wedstrijden tegen Villa (uit), Southampton (uit) en Wolverhampton (thuis).

'The Reds' staan bovendien in de FA Cup- en Champions League-finale. In de strijd om de FA Cup is Chelsea zaterdag de tegenstander en op 28 mei wordt met Real Madrid om de Champions League gestreden.