Real Madrid heeft zondag in La Liga de derby tegen Atlético Madrid verloren. De landskampioen ging in Wanda Metropolitano met een B-ploeg onderuit bij de stadgenoot: 1-0. In de Serie A behield AC Milan de koppositie door een achterstand bij Hellas Verona om te draaien: 1-3.

Yannick Carrasco kroonde zich tot matchwinner bij Atlético-Real. De Belg benutte vijf minuten voor rust een strafschop. De bal ging na tussenkomst van de VAR op de stip omdat Jesús Vallejo op de voet van Matheus Cunha was gaan staan.

Een klein kwartier voor tijd was Carrasco ook dicht bij de 2-0, maar dat schot belandde op de paal. Real, waar verschillende topspelers rust kregen, was in de slotfase nog een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar Marco Asensio en Nacho hadden het vizier niet op scherp staan.

Real werd twee weken geleden voor de 35e keer in de clubgeschiedenis landskampioen. Afgelopen woensdag plaatste 'De Koninklijke' zich na een spectaculaire comeback tegen Manchester City voor de Champions League-finale.

Atlético bezet de vierde plaats op de ranglijst. De Madrilenen hebben met nog drie speelrondes voor de boeg zes punten voorsprong op nummer vijf Real Betis. De bovenste vier ploegen in La Liga plaatsen zich voor de Champions League.

Vreugde bij AC Milan na een van de doelpunten van Sandro Tonali. Vreugde bij AC Milan na een van de doelpunten van Sandro Tonali. Foto: Reuters

Koploper Milan draait achterstand om in Verona

In Italië kwam Milan zeven minuten voor rust verrassend op achterstand bij Hellas Verona door een goal van Davide Faraoni. Op slag van rust kwamen de bezoekers langszij via de jarige Sandro Tonali.

Vroeg in de tweede helft bracht Tonali Milan ook op voorsprong. De net ingevallen Alessandro Florenzi besliste in de slotfase de wedstrijd. Zlatan Ibrahimovic kwam op hetzelfde moment als Florenzi in het veld bij de 'Rossoneri'.

Dankzij de overwinning heeft Milan nu twee punten voorsprong op nummer twee Internazionale. De stadgenoot won vrijdag met 4-2 van Empoli. Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de Serie A.

