Arne Slot vindt niet dat hij zondagmiddag met een verkeerde opstelling aan de topper tegen PSV begon. Volgens de Feyenoord-trainer kwam zijn ploeg in de eerste helft minder voor de dag door de kwaliteiten van PSV.

"Ik heb er geen spijt van", zei Slot na het 2-2-gelijkspel in De Kuip. "Dat we in de eerste helft tekort kwamen had vooral met de kwaliteit van de tegenstander te maken. PSV was gewoon heel erg goed in de eerste helft."

Feyenoord begon ten opzichte van de slijtageslag in Marseille ongewijzigd aan de topper tegen PSV. In de eerste helft werd de ploeg van trainer Arne Slot met de rug tegen de muur gezet en kwam het met een 0-2-achterstand bij rust nog goed weg.

"We hebben door PSV in de eerste helft veel achter de bal aan moeten lopen", vervolgde Slot. "Dat komt vooral door de kwaliteit van PSV. Dit op vermoeidheid gooien, zou te makkelijk zijn. Anders waren we ook niet teruggekomen."

Slot hint op wisselingen

Mede door een discutabele strafschop knokte Feyenoord zich naar een 2-2-gelijkspel. Door het punt is Feyenoord met zes punten voorsprong op FC Twente en nog twee duels te gaan zo goed als zeker van de derde plek.

De focus van trainer Arne Slot kan daardoor op de Conference League-finale tegen AS Roma op 25 mei. In de aanloop naar het hoogtepunt van het seizoen treft Feyenoord in de Eredivisie Go Ahead Eagles (woensdag) en FC Twente (zondag).

"Volgende week zondag gaan de jongens spelen die gemiddeld altijd spelen. Of dat woensdag ook zo is, daar moeten we over nadenken. Vandaag zag ik voor het eerst dat spelers moeite hadden dezelfde energie te brengen als altijd. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten."