Bayern München is er zondag niet in geslaagd thuis te winnen van VfB Stuttgart: 2-2. De landskampioen beleefde een onrustige week, omdat een deel van de selectie in de aanloop naar het duel met de degradatiekandidaat naar Spanje reisde voor een korte vakantie.

Een aantal spelers van Bayern, dat eind april al de tiende landstitel op rij veiligstelde, vloog vorige week zaterdag na nederlaag tegen FSV Mainz (3-1) direct naar Ibiza voor een tweedaagse trip.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic zei dat de reis vóór het verlies in Mainz als was goedgekeurd en noemde het "een teambuildingactiviteit". Desondanks waren er in Duitsland vooral verontwaardigde reacties op de reis naar het Spaanse feesteiland terwijl de competitie nog bezig is.

Trainer Julian Nagelsmann verdedigde zijn selectie vrijdag op zijn persconferentie. "Onze spelers zijn allemaal oud en wijs genoeg en zijn vrij om te beslissen wat ze doen op hun vrije dagen", zei de coach, die zijn ploeg na de wedstrijd tegen Mainz even vrijaf had gegeven.

Vlak voor de aftrap van het duel met Stuttgart herhaalde Nagelsmann voor de camera van DAZN dat hij geen problemen had met de reis naar Ibiza. "Ze zijn niet gaan comazuipen. Niet iedereen gaat naar Ibiza om veel alcohol te drinken. De trainingen deze week waren ook gewoon goed."

Bayern München kreeg na het duel met Stuttgart de kampioensschaal uitgereikt.

Vroege achterstand voor Bayern

Bayern speelde zondag met bijna al zijn vaste basisspelers, maar Stuttgart kwam al in de achtste minuut op voorsprong via de Portugees Tiago Tomás.

Serge Gnabry en Thomas Müller gaven de thuisploeg vlak voor rust de leiding, waarna Sasa Kalajdzic Stuttgart een punt bezorgde met een goal in de 52e minuut. Bayern-aanvaller Kingsley Coman kreeg in de blessuretijd nog rood. Na afloop van de wedstrijd kreeg de landskampioen de schaal overhandigd.

Stuttgart staat op de zestiende plaats, die aan het einde van het seizoen nacompetitie om promotie/degradatie betekent. Met nog één wedstrijd te gaan heeft de ploeg van trainer Pellegrino Matarazzo drie punten voorsprong op nummer zeventien Arminia Bielefeld. De zeventiende plaats levert directe degradatie op.

