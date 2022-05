Roger Schmidt en Cody Gakpo begrijpen niets van het besluit van Serdar Gözübüyük om in de slotfase van Feyenoord-PSV (2-2) een penalty toe te kennen aan de Rotterdammers. Door het gelijkspel lijkt PSV de landstitel te kunnen vergeten.

"Het was een goede wedstrijd, helaas is die aan het einde beslist door de scheidsrechter", zo doelde Schmidt bij ESPN op de late gelijkmaker van de Rotterdammers.

Cyriel Dessers benutte een strafschop nadat Jens Toornstra de bal tegen de arm van Mauro Júnior had geschoten. Met de rake penalty voltooide Dessers de comeback van Feyenoord, nadat PSV de eerste helft volledig had gedomineerd in De Kuip.

"Er staan tegenwoordig zes scheidsrechters rondom het veld bij onze wedstrijden", vervolgde Schmidt. "En dan zijn ze nog niet in staat om in de 94e minuut van een heel belangrijke wedstrijd de juiste beslissing te maken. Het is ongelooflijk."

"Natuurlijk worden er fouten gemaakt, maar je hebt de VAR en er is alle tijd om het te controleren. Dan wordt er op het veld een verkeerde beslissing genomen en dan vind ik het een schandaal dat daar niet naar wordt gekeken. Ik kan dat niet begrijpen", verzuchtte Schmidt.

Cyriel Dessers benutte de discutabele strafschop. Cyriel Dessers benutte de discutabele strafschop. Foto: ANP

'Als je alles optelt, dan zijn wij eerste en Ajax tweede'

Ook aanvoerder Gakpo, die de twee Eindhovense treffers voor zijn rekening nam, begrijpt niets van de gegeven strafschop. "Toornstra schiet de bal van zo dichtbij en zó hard. Ik denk dat Mauro er helemaal niks aan kan doen en ik vind het een belachelijk besluit."

Door de verloren punten blijft het verschil met koploper Ajax vier punten en lijkt de titelrace met nog maar twee duels te gaan beslist. De ploeg van trainer Erik ten Hag kan woensdag kampioen worden door in de Johan Cruijff ArenA te winnen van sc Heerenveen.

"Ik vind het jammer dat het zo wordt beslist", zei Gakpo. "Bij ons thuis tegen Ajax met die bal wel of niet over de lijn, ook dat was discutabel", doelde Gakpo op de winnende treffer van de Amsterdammers in Eindhoven eerder dit seizoen.

"En nu vandaag weer", voegde de na het seizoen naar Benfica vertrekkende Schmidt daaraan toe. "Als je alles optelt, dan zijn wij de nummer één en Ajax de nummer twee."

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de penaltysituatie te bekijken.