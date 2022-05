Cody Gakpo snapt niets van het besluit van Serdar Gözübüyük om in de slotfase van Feyenoord-PSV (2-2) een penalty toe te kennen aan de thuisploeg. Ook Feyenoord-spits Cyriel Dessers bekende dat hij de penalty makkelijk vond gegeven.

"Ik zag de situatie net op beeld. Ik denk dat het geen penalty is", zei Gakpo kort na de bizarre ontknoping bij ESPN. De discutabele penalty werd benut door Dessers, waardoor PSV verzuimde te profiteren van het gelijkspel van Ajax tegen AZ eerder op de dag.

"'Hij schiet de bal van zo dichtbij en zó hard", doelde Gakpo op het schot van Jens Toornstra, die het lichaam van Mauro Júnior raakte. "Mauro draait zelfs weg. Ik denk dat hij er helemaal niks aan kan doen en ik vind het een belachelijk besluit."

Door de verloren punten, blijft het verschil met koploper Ajax vier punten en lijkt de titelrace met nog maar twee duels te gaan gespeeld. "Ik vind het jammer dat het zo wordt beslist", zei Gakpo, die PSV met twee goals nog op een 0-2-voorsprong had gezet in De Kuip.

"Bij ons thuis tegen Ajax met die bal wel of niet over de lijn, ook dat was discutabel", doelde Gakpo op de treffer van de Amsterdammers in Eindhoven. "Het is enorm zonde. Vooral die tweede van mij was een mooie goal, maar uiteindelijk hebben we er niets aan."

Ajax kan woensdag kampioen worden door in de Johan Cruijff ArenA te winnen van sc Heerenveen.