PSV heeft zondag verzuimd om de titelstrijd in de Eredivisie een stukje spannender te maken. De Eindhovenaren gaven in de topper tegen Feyenoord in de slotfase een 0-2-voorsprong uit handen (2-2) en profiteerden niet van het puntenverlies van Ajax.

Cody Gakpo zette PSV in de eerste helft met twee doelpunten op voorsprong in De Kuip, maar Feyenoord beschikte over de langste adem. Cyriel Dessers maakte in de 86e minuut de aansluitingstreffer en schoot zijn ploeg in extremis via een discutabele strafschop (na hands van Mauro Júnior) naar een punt.

Koploper Ajax leed eerder op zondag puntenverlies in de uitwedstrijd tegen AZ (2-2), maar komt de 32e speelronde dus schadevrij door. Met nog twee speelronden te gaan (woensdag en zondag) heeft de ploeg van trainer Erik ten Hag vier punten meer en een veel beter doelsaldo dan PSV.

Feyenoord, dat zich afgelopen donderdag door een doelpuntloos gelijkspel bij Olympique Marseille voor de finale van de Conference League plaatste, staat nog altijd stevig op de derde plek in de Eredivisie. Het verschil met nummer vier FC Twente is zes punten.

In de 76e minuut gunde Feyenoord-trainer Arne Slot nog speelminuten aan Philippe Sandler. De verdediger kwam in januari al transfervrij over van Manchester City, maar speelde tegen PSV pas zijn eerste wedstrijd in het shirt van Feyenoord.

Cyriel Dessers was met twee doelpunten in de slotfase opnieuw heel belangrijk voor Feyenoord. Foto: Pro Shots

Vermoeid Feyenoord voor rust niet gewaagd aan PSV

Drie dagen na het Conference League-feestje in Marseille begon Feyenoord met dezelfde elf aan de topper tegen PSV. Na een gretig begin van de thuisploeg lag het initiatief al snel bij de Eindhovenaren. Na gekraakte schoten van Ritsu Doan en Gakpo was het in de zestiende minuut alsnog raak. Na balverlies van Orkun Kökçü en een goede pass van Joey Veerman kon Gakpo scoren in de korte hoek.

Feyenoord werd niet volledig overlopen, maar oogde vermoeid en kwetsbaar en daar profiteerde PSV optimaal van. Gakpo ontsnapte door een één-twee met Eran Zahavi aan de aandacht van de Feyenoord-verdedigers en klopte Marciano met een schitterende stiftbal in de verre hoek.

Trainer Arne Slot greep halverwege in door met Jens Toornstra, Patrik Walemark en Bryan Linssen drie verse krachten in te brengen en dat sorteerde direct effect. Feyenoord brak meermaals gevaarlijk door de defensie van PSV en werd gevaarlijk via Dessers en Luis Sinisterra, maar Yvon Mvogo werd niet serieus getest.

Dessers opnieuw goud waard voor Feyenoord

PSV was zelfs nog dichter bij de 0-3 via Zahavi, die door knullig balverlies van Toornstra opeens alleen op doelman Ofir Marciano af kon lopen. De Israëliër omspeelde de keeper en hoefde de bal alleen nog maar in het lege doel te tikken, maar Lutsharel Geertruida voorkwam met een uiterste krachtsinspanning dat Zahavi het duel op slot kon gooien.

In de laatste twintig minuten lag het initiatief weer bij Feyenoord. Mvogo voorkwam met een fraaie redding dat Dessers in de verre hoek raak schoot en vlak daarna zag Linssen zijn geplaatste kopbal op de bovenkant van de lat verdwijnen. De aansluitingstreffer viel in de 86e minuut alsnog via Dessers, die raak kopte na een voorzet van Luis Sinisterra.

Na een korte opleving van PSV waren de bezoekers in de absolute slotfase veroordeeld tot verdedigen. Dat ging lange tijd goed, tot Mauro Júnior een schot van Toornstra van dichtbij tegen zijn (voor een groot deel) weggetrokken arm kreeg geschoten. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wees desondanks naar de stip en de VAR greep niet in, waarna PSV door Dessers in rouw werd gedompeld.